Investigadores de la UTPL realizaron publicación en la revista científica Science

Docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) formaron parte del grupo de investigadores que analizó el impacto que tiene el pastoreo en los pastizales del planeta, lo que permitió identificar los efectos positivos y negativos de esta actividad, acorde a las condiciones climáticas de cada zona.El estudio fue liderado por investigadores del Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad de Alicante (España). Además, dada la relevancia de los hallazgos, la investigación fue publicada en la reconocida revista Science, que es editada por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés).Pese a la importancia del pastoreo para las personas y los ecosistemas, hasta la fecha ningún estudio había caracterizado el impacto que esta actividad tiene en los pastizales de diversas zonas climáticas y condiciones ambientales. Para lograr este cometido, más de un centenar de académicos, encabezados por el destacado investigador Fernando T. Maestre, sumaron esfuerzos para estudiar 326 ecosistemas áridos, ubicados en 25 países.Para la UTPL, Carlos Iván Espinosa y Elisabeth Del Carmen Gusmán, docentes de las carreras de Biología y Gestión Ambiental; y miembros del Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos - Ecosslab; junto a 2 docentes de la Universidad Central del Ecuador, aportaron al estudio en representación de Ecuador.Al respecto, Carlos Iván menciona que dicho análisis permitió identificar que el impacto del pastoreo en el ambiente depende del clima, el suelo y la biodiversidad local. “La provisión de servicios ecosistémicos en los pastizales no es igual a lo largo del planeta, mientras que en los ecosistemas más diversos y fríos los efectos son positivos, en los sitios más cálidos y menos diversos, su efecto es negativo”, explica Espinosa.Por otra parte, David Eldridge, de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) y coautor del estudio, mencionó que “no existe una única respuesta al pastoreo en las zonas áridas. Cualquier efecto del pastoreo, particularmente el sobrepastoreo, variará en todo el mundo, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones locales a la hora de manejar el ganado doméstico y los herbívoros salvajes”.En este sentido, los autores también observaron la importancia de preservar, en su totalidad, la biodiversidad de las zonas áridas del mundo, no solo para conservar su capacidad de brindar servicios esenciales para las personas, sino también para mitigar el cambio climático.Los hallazgos de este estudio son de gran relevancia para lograr una gestión más sostenible del pastoreo, así como para establecer acciones efectivas de gestión y restauración destinadas a mitigar los efectos del cambio climático y la desertificación en las zonas áridas de nuestro planeta. Este proyecto se realizó en el marco del proyecto BIODESERT, que cuenta con el apoyo del programa Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC).Carlos Iván Espinosa es docente de la carrera de Biología en la UTPL y actualmente es coordinador del Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos (Ecosslab), que es el grupo académico con más producción científica en la universidad, convirtiéndose en un referente a nivel del país y región, pues a la fecha, cuenta con 189 documentos publicados en revistas indexadas.