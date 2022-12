La final de la "Copa Renault" se jugó en Cumbayá Pádel Center

Hace un año Renault decidió brindar su auspicio al club deportivo Cumbayá Pádel Center, con el fin de promover esta actividad en la ciudad de Quito. En este espacio se han venido realizando diferentes torneos, entre ellos “La Copa Renault”, un campeonato de primer nivel, conformado por varias figuras del deporte ecuatoriano y organizado por Nicolás Lapentti, ex tenista profesional y actual embajador de la automotriz francesa, en conjunto con Juan Francisco Fabara, Gerente General de este establecimiento.Este sábado 17 de diciembre se jugó la final de esta competencia Nacional de Pádel, un partido donde los mejores jugadores de cada categoría demostraron sus habilidades y buen desempeño en este deporte de mayor crecimiento en el país en el último año.Todos los asistentes no solo pudieron disfrutar de este encuentro deportivo, sino que también tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el vehículo aventurero Renault Duster, un SUV que cuenta con diferentes atributos tecnológicos, de seguridad y principalmente de desempeño off road.