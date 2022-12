Looks ideales para Navidad y Fin de Año

Se acerca Navidad y las fiestas de Fin de Año, una de las mejores épocas para lucir outfits que te permitan deslumbrar en los múltiples eventos que hay en estas fechas: los agasajos en los trabajos, las cenas con amigos, familiares o en pareja. Por este motivo debes contar con un look ideal que aporte elegancia, comodidad y refleje tu estilo, y que vaya acorde a la ocasión y al lugar en donde festejarás.



Según los expertos en moda de De Prati, existen muchos planes para esta época. Algunos deciden pasarlo dentro de casa, otros afuera, celebrando en fiestas o reuniones y así mismo hay quienes deciden viajar a la playa, por lo que recomiendan tener el mejor outfit para cerrar el último mes del año de la mejor manera, con un look perfecto que se ajuste a las cualidades y necesidades de cada persona.



De tal manera, comparten varias ideas de tipos de outfits que se pueden usar en estas fechas festivas para quienes celebren fuera o dentro del hogar.



Looks para brillar en la fiesta de Navidad y Año Nuevo: Una de las tendencias para estas fechas que nunca pasará de moda es el brillo y todo lo que tenga que ver con destellos y lentejuelas- Estos outfits serán ideales para recibir el 2023, ya que dan un toque elegante y sofisticado a los looks festivos de la época. Además, te harán brillar en cualquier evento, sea del trabajo o familiar, ya sea en Nochebuena, Año Nuevo o incluso en alguna otra fiesta de la temporada.



También, puedes usar el color más favorecedor de todos: el negro, que te permite estilizar tu figura y combinarlo fácilmente. Se puede complementar, por ejemplo, con piezas metalizadas, para un look atrevido. Los expertos en moda de De Prati recomiendan, además, lucir un Little Black Dress que nunca pasa de moda o sino outfits con textiles de seda fría y texturas brillantes.



Vístete cómodo y libre con tu familia si te quedas en casa: La apuesta por la comodidad con los looks ‘homewear’, a base de pijamas familiares aún se mantiene, para estas festividades si tu plan es quedarte en casa con tus seres queridos. De Prati ofrece una alternativa de moda familiar que incluye pijamas y sweaters navideños para toda la familia en algodón que brindan mucha suavidad y confort. Esta propuesta complementa las opciones de la temporada que atiende la necesidad de las familias que tendrán celebraciones más íntimas dentro del hogar.



El color favorito de todos los años en pijamas es el rojo, siendo uno de los más usados en la Nochebuena o fin de año, sin embargo, están también aquellas opciones en las que se combinan el verde o azul, rojo y blanco, haciendo juego con los diferentes estampados animados o con toques más clásicos y sofisticados.



Arréglate con un toque chic y fresco si decides celebrar en la playa: Si planeas pasar fin de año en la playa, los expertos en moda de De Prati recomiendan tener en cuenta varias opciones de prendas con texturas frescas, cómodas y elegantes, que permitan poder variar tus looks sin dejar de lucir como la protagonista de la noche.



Uno de los tonos más tradicionales de esta época del año, perfecto para la playa, es el blanco, pues evoca paz y alegría para empezar un año recargado de energías positivas. Para la playa, se sugiere usar desde un maxi vestido o jumper, hasta prendas cortas, como los shorts y faldas acompañadas de una top de tu preferencia. También, otra tendencia increíble que se puede usar son los vestidos con transparencias y/o encajes, que se puede complementar con unas plataformas o sandalias bajas de tonos nude o vibrantes.



Otra alternativa de outfits para lucir fantástica en este tipo de ambiente, son las prendas en colores vibrantes. Este acabado es divertido, original y muy llamativo. Este look definirá tu personalidad y estilo, ya que puedes optar por un conjunto de top y falda, o blusa y pantalón.