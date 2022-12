Master Cake by Coberchoc capacitó y retó a los mejores pasteleros del país

Los ganadores recibirán exhibición de sus emprendimientos en medios, posteos colaborativos en las redes sociales de Coberchoc, productos de la marca para sus creaciones y asesoría personalizada con técnicos. A continuación, se hace un recuento de las 3 ganadoras: Pastelito EC

Sarai Obregón, emprendedora de Durán y creadora de @Pastelito.ec ganadora de Master Cake by Coberchoc. Con 7 años en el mercado ofreciendo tortas y dulces a sus clientes caracterizados por su creatividad y buen sabor, hoy se constituye como un negocio reconocido y en pleno crecimiento. Así, motivada por aprender nuevas cosas en el área de pastelería, manejo de redes sociales y fotografía de alimentos decidió inscribirse en el circuito de capacitaciones convocado por Coberchoc.La emprendedora cumplió con todos los retos y logró ser parte de los 3 ganadores del concurso, quien recibirá productos de la marca e impulso para su negocio. Según Obregón, “todos los retos tuvieron algo diferente, pero el que más disfruté fue el de mi postre es arte, algo que jamás había hecho, pero me permitió retarme. No salió como esperaba, pero me enseñó que pese a los errores debemos continuar”. Lady Mocca