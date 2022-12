Produbanco es nombrado “Bank of the Year 2022” por The Banker

Produbanco, institución financiera con sólida trayectoria a nivel local y miembro del Grupo Financiero Internacional Promerica, nuevamente es reconocido “Bank of the Year 2022”, por décimo cuarta ocasión. El galardón es otorgado por la prestigiosa revista financiera The Banker en sus premios anuales a los mejores bancos del mundo. El Banco recibe esta distinción en reconocimiento a su acertada estrategia, tecnología, productos y servicios.