Roche: Innovación y desarrollo para transformar vidas

Para Roche, empresa biofarmacéutica suiza con 125 años de trayectoria a nivel mundial y más de 40 en Ecuador, atender las necesidades y cuidar del bienestar de los pacientes representa el centro de todas sus decisiones y acciones, por lo que, se ha mantenido a la vanguardia combinando ciencia e investigación para ofrecer soluciones en el diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades.Además de desarrollar medicamentos altamente eficaces que atiendan necesidades médicas insatisfechas, también implementa soluciones que van más allá del laboratorio, con el fin de generar un impacto positivo y marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas.En Ecuador, promueve la sostenibilidad a través de tres pilares fundamentales: compromiso con el país, planeta y comunidad.Roche es la empresa que más invierte en Investigación y Desarrollo dentro del sector salud. Es así que, durante el 2021, invirtió 13.708 millones en Investigación y Desarrollo a nivel global, 14% más que en 2020.Además, se generaron 100.920 empleos a nivel global. De estos, 4.774 son en Latinoamérica, de manera directa, indirecta e inducida.Por ello, la compañía se posiciona en el Top 3 del Ranking General de las empresas más sostenibles del mundo, según el Dow Jones Sustainability Index.Gracias a sus buenas prácticas, fue reconocida, por tercer año consecutivo, en el top 100 de las empresas con mejor reputación corporativa del Ecuador y dos de sus gerentes, se encuentran men el ranking de los líderes empresariales mejor valorados del país, según Merco 2021, monitor empresarial referente en Iberoamérica.Durante los últimos 10 años, Roche Ecuador ha contribuido al país con $17.4 millones, que se reflejan en desarrollo tecnológico, innovación, educación médica continua e investigación clínica.En 2021, la compañía aportó con $31.2 millones al Producto Interno Bruto (PIB) y retribuyó un total de $8.2 millones en impuestos pagados y recaudados; lo que representa $74.2 millones durante los últimos 10 años.Comprometidos con el desarrollo económico y social, generó 1.526 empleos de manera directa, indirecta e inducida. Así mismo, destinó 9.6 millones para la adquisición de equipos de diagnóstico médico y $52.6 millones durante los últimos 10 años. Otorgó $642 mil dólares como contribución a la educación de profesionales de la salud, auspicios y donaciones, diagnóstico e infraestructura, siendo $8 millones en los últimos 10 años.Como parte de su contribución con el equilibrio ecológico, en 2021 ahorró un 60% de energía y 700.000 hojas de papel en sus nuevas oficinas. Implementó el eco-etiquetado de medicamentos para la reducción del impacto ambiental por el uso de papel, lo que significa una disminución de 3.21 toneladas de papel y 668.67 toneladas de CO2.Además, la reducción de consumo de energía fue de 111.944 kilovatios hora, que equivale a la energía necesaria para encender 1.900 focos durante una hora y promovieron un 15% de avance en la eliminación de refrigerantes hidrofluorocarbonatados.Por estas acciones, Roche fue reconocida por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el distintivo Iniciativa Verde por la reducción de residuos y manejo de desechos. Por otro lado, comprometidos con la reducción de la huella de carbono, participó de Siembratón, iniciativa liderada por el Ministerio del Ambiente, en la que plantó 1.000 árboles en la comunidad Tola Chica del Cerro Ilaló.Estas iniciativas permitieron a la compañía adherirse al programa Ecuador Carbono Cero (PECC), como líderes en la generación de una economía baja en carbono y compatible con el clima. Para el 2030, se espera reducir en un 50% el impacto ambiental total de la empresa.Durante el año pasado, los tratamientos ofrecidos por la compañía beneficiaron a 10.810 pacientes ecuatorianos.Como parte de su enfoque hacia la comunidad, es miembro de la Fundación Alianza Suiza, mediante la cual impulsa el desarrollo y fortalecimiento de comunidades sostenibles. Durante el 2021, se ejecutaron 8 proyectos estratégicos en las comunidades Durán y Huarcay, beneficiando a 1.638 familias y 215 niños y niñas.Además, 40 jóvenes entre 14 y 19 años adquirieron habilidades del siglo XXI, 46 personas mejoraron sus conocimientos en técnicas de construcción y se obtuvo la línea base en desnutrición crónica infantil de 234 niños y niñas entre 0 y 5 años.Por otro lado, en alianza con Club Ñañas, presentaron “Decide por ti, que el cáncer no te gane el partido”, una campaña que empodera a las mujeres ecuatorianas en relación a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento personalizado de cáncer de mama y cuello uterino. El proyecto contó con el apoyo del Ministerio del Deporte, Cepreme y otras instituciones; generando más de 40 millones de impresiones on-line, off-line y redes sociales.Tras el aluvión ocurrido en el sector de La Gasca, entregó donaciones a familias afectadas por el siniestro.Finalmente, la empresa fue parte de las Jornadas de Data e Innovación en Salud en alianza con la Asociación de Emprendedores e Innovadores del Ecuador (AEI) y distintas universidades. El espacio científico, facilitó la capacitación de alrededor de 300 personas, entre ellos reguladores y profesionales del sector salud.Desde 2020 mantiene la implementación de teletrabajo con flexibilidad horaria y uso de equipos ergonómicos para el desarrollo adecuado de las funciones de sus colaboradores.Alineados a sus prácticas de equidad de género, la empresa cuenta con el 50.9% de mujeres en su nómina y el 43.8% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres. Esto, les permitió posicionarse en el top 10 de las Mejores Empresas para Trabajar para Mujeres según Great Place to Work 2021 y en el top 3, en la categoría multinacionales, del Ranking el Talento no tiene género.“Nuestro propósito de transformar la vida de los pacientes ha guiado nuestra gestión durante más de cuatro décadas de presencia en el país. El compromiso es seguir generando innovación de la mano de nuestros colaboradores, para cambiar la vida de miles de ecuatorianos”, menciona María Pía Orihuela, Gerente General de Roche Ecuador.Dentro del sector salud, Roche es la empresa que más invierte en Investigación y Desarrollo en el mundo.Roche está presente en todos los países de Latinoamérica para cumplir su propósito de transformar vidas, permitiendo que la innovación se traduzca en tratamientos que lleguen a más pacientes y cambien el curso natural de enfermedades como el cáncer, hemofilia, esclerosis múltiple, atrofia muscular espinal, edema macular diabético, degeneración macular asociada a la edad, entre otras.Alineados a este compromiso, actualmente, en Ecuador se han acelerado los procesos de innovación, de manera significativa, para que más pacientes se beneficien de tratamientos. Es así que, durante los últimos tres meses (agosto a octubre 2022 vs. el mismo período del año pasado), la compañía creció un 39%, lo que se traduce en más innovación para los pacientes que lo necesitan, gracias a la incorporación de nuevas terapias y tratamientos. Por ello, Roche Ecuador se posiciona como el segundo país de Latinoamérica con el mayor crecimiento, después de Uruguay.En Roche creemos que la innovación científica lleva a productos que realmente transforman la vida de los pacientes.