Televisores Sony BRAVIA y BRAVIA XR, la mejor forma de vivir el mundial desde casa

Tras 4 largos años vuelve el Mundial y Sony tiene la respuesta para que apoyes a tu selección sin moverte de casa, pero sintiéndote dentro del estadio con sus nuevos televisores BRAVIA y BRAVIA XR. Las tecnologías de los nuevos televisores Sony harán que te sientas como un aficionado más en la tribuna y te unas a la frenética celebración deportiva que une a países enteros.Los nuevos televisores BRAVIA XR de Sony están equipados con el revolucionario Cognitive Processor XR, un procesador de imagen con inteligencia cognitiva que procesa la imagen como nuestro cerebro e identifica los puntos focales. Por ejemplo, durante un partido de fútbol podrás ver como los jugadores y sus movimientos mejoran en calidad y contraste como si estuvieras frente a ellos. Aunado a la tecnología XR, Triluminos PRO te acercará a los mejores contenidos deportivos tal cual como se ven en el mundo real, gracias a su paleta más amplia de colores y texturas.Déjate sorprender con un potente sonido, y es que ahora el sonido emerge desde el centro de la pantalla por lo que sentirás como te envuelve el audio sin importar en qué espacio de tu casa coloques el televisor. Esto lo logra Sony con Acoustic Surface Audio+ y Acoustic Multi-Audio™, tecnologías que te harán percibir desde el silbatazo de inicio hasta la algarabía de la afición.Por su parte, la línea de televisores BRAVIA te llevará por una memorable experiencia futbolera con la mejor resolución 4K y a un precio más accesible. Gracias a su procesador 4K HDR Processor X1™, los partidos se verán con mayor profundidad y sorprendente nitidez.Con un sonido potente e inmersivo, esta línea cuenta con X-Balanced speakers con la que sentirás el ambiente festivo de los torneos dentro de tu casa. Y para que nada te distraiga y aumentes tu adrenalina mundialista, la superficie sin bordes de los televisores BRAVIA maximizan la pantalla y minimizan el bisel, para que te concentres en lo importante: la imagen.Sony entiende a los fanáticos del fútbol y reconoce que no hay nada más molesto que perderse los pases de pelota de un partido en vivo por una calidad de imagen borrosa. Con los televisores BRAVIA XR eso no sucederá porque están equipados con XR Motion, una característica que analiza el movimiento de cada imagen, incluso los más rápidos, para proyectarlas al espectador mucho más claras y brillantes, de modo que si llegas a perderte de alguna jugada será porque pestañeaste.Para esta fiesta mundialista, Sony te recomienda los modelos BRAVIA XR A80K; X90K y BRAVIA X80K y X85K los cuales superarán tus expectativas.Todos los nuevos modelos BRAVIA y BRAVIAR XR ya están equipados con Google TV™ para que disfrutes de múltiples apps y obtengas recomendaciones personalizadas. De esta forma no te perderás ni un instante de la adrenalina de los partidos. Google TV™ te brinda la facilidad de hacer listas de reproducción; por ejemplo, busca al instante las repeticiones de tus partidos favoritos y los mejores programas de comentaristas y pronósticos deportivos. Y, por si fuera poco, también puedes encontrar tu contenido favorito más rápido que nunca con el poder de tu voz, sin necesidad del control remoto. La búsqueda por voz elimina la navegación complicada o la tediosa escritura; solo habla y obtén la información que necesitas por ejemplo “’¿Cómo quedó el marcador de Catar vs. Ecuador”? o “¿A qué hora trasmiten el partido México vs. Argentina?”.Los nuevos televisores BRAVIA XR son una combinación excelente para una gran variedad de productos de sonido de Sony. Las barras HT-A9 o el HT-A7000 serán el aliado perfecto para intensificar la ya encendida justa por la copa del mundo porque cuentan con 360 Spatial Sound Mapping, una nueva frontera de la tecnología del sonido espacial que calibra el sonido para la sala de visualización elegida creando un campo de sonido amplio y envolvente para que sientas que estás en el estadio celebrando cada gol.Cuando termine la fiesta futbolera, disfruta de la nueva aplicación BRAVIA CORE™ 1 , un servicio de streaming preinstalado y exclusivo de los nuevos modelos de BRAVIA XR 2022, el cual ofrece una exclusiva selección de éxitos taquilleros Sony en calidad de imagen Ultra High Definition y más de 100 títulos IMAX remasterizados entre otras ventajas inéditas como Studio Access con secretos detrás de cámaras de las grandes producciones cinematográficas. BRAVIA CORE es sinónimo de calidad y por ello recibió el premio CES® 2022 a la innovación.