CERH Valencia, El Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana, participó en la Reunión Anual de la ESHRE

Dr. Pablo Valencia, director de CERH Valencia

El Centro de Ecuatoriano Reproducción Humana, CERH Valencia, fue partícipe de la 39° Reunión Anual de la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), desarrollado en Copenhague, Dinamarca, donde se intercambiaron conocimientos y avances médicos sobre tratamientos de la Fecundación In vitro y embriología.





El congreso reunió a destacados profesionales y expertos en el área de la reproducción asistida de todo el mundo, donde se profundizó en temas como la accesibilidad a los tratamientos, estimulación leve vs la convencional de óvulos para la técnica de Fecundación In Vitro, cultivos embrionarios, entre otros temas.

“Es importante mantenernos actualizados en las nuevas técnicas y metodologías del campo de la reproducción asistida, para ofrecer tratamientos a costos más accesibles, sin la necesidad de disminuir la efectividad para que más personas tengan la oportunidad de acceder a este tipo de métodos” comentó el Dr. Pablo Valencia, director de CERH Valencia

El Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana, CERH Valencia, se ha caracterizado por su continúo compromiso en fomentar el intercambio de conocimientos, actualizando y mejorando sus tratamientos, consolidándose como líderes en el área de la salud reproductiva a nivel regional y mundial.