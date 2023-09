Coca-Cola Chile: desarrollado íntegramente por Latcom, un caso de éxito en OOH y MOOH

● La efectividad del Out Of Home & Mobile Out of Home superó las expectativas de resultados de esta campaña.





● Y alcanzando hasta la fecha un impresionante total de 287.074.357 OTS (Opportunity to See).





● La campaña que acompaña que comunica las iniciativas de sustentabilidad de la marca, logró generar un impacto duradero en la audiencia.





A pocos meses de iniciada la campaña Equity en 14 ciudades de Chile, Coca-Cola Chile alcanza grandes resultados con su última campaña de OOH y MOOH, integralmente desarrollada por Latcom en el marco del 80º aniversario en este país. La implementación de estrategias de Out Of Home y Mobile Out of Home ha demostrado la efectividad de la publicidad exterior con una respuesta contundente en los resultados obtenidos. En sólo unas semanas Coca-Cola Chile creció un 18% en Top of Mind alcanzando el 75% en la categoría bebidas y quedándose también con el liderazgo en visibilidad en el OOH con un 70%, 2.3 veces más que los 30% del inicio de la campaña.

Con un objetivo principal de generar awareness y desarrollar un plan de comunicación que permitiera crear un circuito de presencia permanente, para lograr impacto y equity de marca a lo largo del tiempo, Latcom desarrolló un plan integral que incluía aeropuertos, estaciones de metro, edificios de las ciudades más importantes y diversos formatos digitales y analógicos en accesos y avenidas más importantes de cada ciudad.

Latcom, la empresa de estrategia, planificación y trading de medios a nivel mundial especializada en OOH, DOOH y Programmatic, tuvo a su cargo el desarrollo integral de la campaña de Equity Coca-Cola Chile que se llevó a cabo en múltiples ciudades a lo largo del país, incluyendo Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta, Concepción, La Serena, Puerto Montt, Viña del Mar, Valparaíso, Valdivia, Temuco, Talca y Osorno. La campaña contó con un total de 537 soportes alcanzando un impresionante total de OTS (Opportunity to See) de 287.074.357 hasta la fecha.

La estrategia de comunicación se basó en dos pilares principales: el awareness y la experiencia / engagement, con eje en comunicar las iniciativas de sustentabilidad de la marca. En términos de awareness, se implementó una plataforma permanente sostenida en el tiempo para trabajar la visibilidad a largo plazo y por otro lado, se desarrollaron producciones especiales en soportes icónicos para captar la atención, interés y preferencia de los consumidores generando experiencias memorables.