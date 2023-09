Congreso Internacional “Impacto de la desnutrición en el crecimiento y Neurodesarrollo de Infantes y Adolescentes"

En la foto: Dr. Luis Muñoz, secretario del Colegio de Médicos de Pichincha, Dra. Lorena Mora, directora de CIFAL ECUADOR/UNITAR y Dr. Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Dr. Luis Muñoz, secretario del Colegio de Médicos de Pichincha, Dra. Lorena Mora, directora de CIFAL ECUADOR/UNITAR y Dr. Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha.





La desnutrición crónica infantil afecta al 27,2% de los niños menores de 2 años en Ecuador, según datos de UNICEF. Esta problemática perjudica a los niños y las niñas en su desarrollo integral y su potencial cognitivo, social y emocional.





En la actualidad se dispone de cuantiosos datos estadísticos que nos permiten seguir los pasos de la desnutrición crónica a través del tiempo en sus diferentes espacios geográficos y sociales; pero estos cuantiosos datos no han sido suficientes para prevenirla ni mucho menos erradicarla. Las estadísticas en desnutrición son señales inequívocas, de que las políticas públicas en salud ofertadas para combatirlas no han sido suficientemente efectivas. Los grandes o pequeños avances al respecto deben ser analizados con mesura, porque objetivamente no se ven reflejados en una calidad de vida óptima de las poblaciones. Por lo tanto, reducir las inequidades es la clave para el desarrollo de nuestros pueblos, lo cual sería posible, mediante políticas públicas de salud articuladas, multisectoriales y multidimensionales, más aún en situaciones de pobreza y pobreza extrema.

Desde la mirada de la desnutrición como una calamidad social, expresión de subdesarrollo y consecuencia de las desigualdades sociales, abordamos esta problemática desde dos perspectivas. Por un lado, contextualizando el hecho desde las tan mencionadas y abundantes estadísticas producidas por la comunidad científica hegemónica, representada por instituciones como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Instituto de Estadística y Censo del Ecuador (INEC) y académicos como Universidad Santander y estudios de UNITAR, entre otros.