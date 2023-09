“De la Escuela al Barrio”: Fue la temática con que la alianza Diners Club Ecuador y Unicef realizó diálogos inusuales en Guayaquil; y días después abordando el tema "Jóvenes tejiendo identidades : Arte y Cultura por la comunidad", en Manta.

Jornada de Diálogos Inusuales en Manta, septiembre 2023.

En días pasados, la alianza Diners Club del Ecuador y UNICEF, a través de su programa Edupasión, con el objetivo de aportar al mejoramiento de la educación en el país y contribuir a una cultura de paz, llevó a cabo dos ´Diálogos Inusuales´, que se denominaron “De la escuela al barrio” realizado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG); y “Jóvenes tejiendo identidades: arte y cultura por la comunidad” realizados en la Universidad Laica Eloy Alfaro (ULEAM) de Manta.





En el conversatorio de Guayaquil realizado el 25 de agosto, varios ponentes discutieron sobre cómo el arte nos hace humanos más sensibles, más abiertos a conocer el mundo ayudando a derribar prejuicios que son la base de la discriminación y la violencia; mientras que, en Manta, el 8 de septiembre, se habló sobre la cultura local, sus expresiones, los jóvenes y sus vínculos; y como su fortalecimiento hace frente a la violencia. Ambos eventos fueron producidos por el Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural (IPANC) de la Organización del Convenio Andrés Bello y moderados por su Directora Ejecutiva, Mónica Maruri.





Escuela, arte y lazos comunitarios: semillero de una humanidad más sensible fue el primer eje temático que se abordó en el evento del 25 de agosto y contó con la intervención de Ruslan Torres, escultor que ha trabajado temas de educación desde su arte; Adelaida Jaramillo, Directora de Palabralab y suscitadora cultural; y Yadira Blakman, Directora de Educación de la UCSG. El eje 2 se denominó De la escuela al barrio: cómo ampliamos la frontera de paz de la escuela, en donde como panelistas se tuvo a Jessica Salas, Coordinadora de preescolar de la Unidad Educativa Naciones Unidas; Emilene Aguayo, Directora de la Unidad de Proyectos de Zumar; y Esme Muñoz, Directora del Instituto Cultural Nuestra América.





En la ciudad de Manta se abordó como eje 1 Arte en resistencia: voces contra la violencia, con la participación de Nixon García, Director Artístico de Fundación La Trinchera; Grace Macías, amorfinera e investigadora; Ruth Román, Presidenta de la Fundación ´A Mano Manaba´; y Patricia Galarza, Directora de la Corporación Humor y vida. En el eje 2 se abordó Diálogo intergeneracional: los grupos juveniles son semilleros de identidad, con Alejandra Cusme, amorfinera, feminista y organizadora del Festival Afro-montubio; Jorge Albuja, Docente de la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casa Grande de Guayaquil y Docente de Fomento a la lectura de Edupasión; Hernán Baquero de 1800 Clowns; y Wilmer Suarez, Director del Observatorio Territorial de la ULEAM.





En ambos diálogos, además de las interesantes ponencias de los panelistas, destacaron también las intervenciones, aportes y experiencias compartidas por parte de los asistentes. En el encuentro realizado en Guayaquil, Verónica Gómez, asistente del evento expresó “pertenezco a una zona de conflicto en Guayaquil, conocida como “la entrada de la 8” y sé la importancia de crear espacios para la exploración y experimentación de los jóvenes. A los 12 años me convertí en promotora y facilitadora de proyectos a pesar de que mi madre no le veía futuro a esa actividad. Continué con la labor y ahora soy parte de la creación de CSB “Cine Sin Barreras. Sin embargo, me sigo preguntando ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más se debe hacer para continuar aportando a la sociedad desde un trabajo social?”.





Por su parte, en el evento más reciente realizado en la ULEAM, el ponente y docente Jorge Albuja compartió su testimonio: “en 2012, fui docente de Estudios Sociales, y tuve un conflicto con los textos escolares, porque en ellos la diversidad de mi país se resumía a pequeños párrafos donde se intentaba decir lo diversos que éramos en Ecuador. Mis estudiantes aseguraron que no se sentían parte de la cultura sino solo observadores de ella. Y así creamos una escuela-museo con estudiantes que asumieron roles de investigadores, comunicadores y curadores para repensar sus propias dinámicas”





En este mismo encuentro, la Gerente de Responsabilidad Social de Diners Club Ecuador, Augusta Bustamante, expresó “actualmente la inseguridad nos mantiene muy preocupados. Buscamos poner más armas, más chalecos de protección. Pero el mejor chaleco ante la situación actual es la esperanza. La principal prevención de la violencia es más educación.”; mientras que, María Fernanda Porras, Oficial de Educación y Primera Infancia de UNICEF, por su parte enfatizó en que “en Diners Club y UNICEF tenemos una alianza desde hace más de 21 años y trabajamos para fortalecer las políticas educativas de nuestro país. La educación es un bien público y por eso necesitamos conversar, reflexionar y alzar nuestra voz para que la educación de nuestro país mejore”





Es así como la alianza Diners Club del Ecuador y UNICEF reafirman su compromiso de seguir trabajando para impulsar una educación de calidad para las niñas, niños y adolescentes en el país, realizando eventos que impactan positivamente en la comunidad, generando una conversación abierta y creando espacios importantes de diálogo para promover la reflexión y el debate sobre temas relevantes.