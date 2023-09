“Derribando Mitos”: Concientizando el consumo nocivo del alcohol.

Tras el exitoso desempeño que viene teniendo desde el año 2020, y en la búsqueda de incentivar el consumo responsable de alcohol, SunMedia, la mayor AdTech española y partner de las principales agencias nacionales e internacionales, vuelve a sumarse en esta nueva fase de la campaña “Derribando Mitos”, que impulsa FADA –Federación Argentina de Destilados y Aperitivos-. La campaña tiene como objetivo desmitificar varias afirmaciones sobre el consumo de alcohol, informando con base científica, y así colaborar en la toma de mejores decisiones.

Indiana Quiñones, Country Manager Cono Sur de SunMedia, comenta: “Desde SunMedia estamos siempre dispuestos a sumarnos para difundir este mensaje, tal como hemos venido haciendo anteriormente con la campaña Derribando Mitos, este año hemos desarrollado un contenido a través de nuestra unidad The Brave Content que se ocupa de generar creatividades publicitarias que se integran de forma natural dentro de los medios y redes y complementamos la acción con tres piezas publicitarias para derivar y asegurar el tráfico a ese contenido”.





Y agrega: “Produjimos un Native Ad, un Video AdEmotion y un Skin+. Con estas 3 piezas nos aseguramos visitas al long format, impacto visual con un video que incluye imágenes y texto con el concepto de la campaña, y con el Skin+ logramos desarrollar un rich media de altísimo impacto que viste el contenido de los sitios y transmite el mensaje en torno al consumo responsable de alcohol. Desde SunMedia estamos siempre dispuestos a sumarnos para amplificar este mensaje. Hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a alcance y posicionamiento de las campañas realizadas. Y esperamos seguir formando parte de este proyecto”.





Fernando Morales, Presidente de la Federación Argentina de Destilados y Aperitivos, señala: “Desde la Federación Argentina de Destilados y Aperitivos, estamos comprometidos con un tema que preocupa no sólo a nuestra industria sino a la sociedad: el consumo de alcohol en menores de edad y el consumo desmedido en adultos. Por este motivo es que hace ya tres años venimos trabajando sostenidamente en esta campaña, que busca generar conciencia sobre tres grandes temas alrededor del consumo de alcohol.





Los jóvenes adultos creen poder evitar los efectos de los excesos con trucos que no sirven a tal fin. Educar y concientizar en el consumo moderado es la solución. La ingesta de alcohol en menores podría acarrear consecuencias negativas sobre la salud a lo largo del ciclo de vida de las personas”.

Y concluye: “Es un error que los adultos consideren que no es lo mismo tomar una medida de bebidas alcohólicas de cualquier tipo / género que fuera (Cerveza, Vino, Espirituosas). Finalmente el exceso de cualquiera convoca a riesgos de salud. Los padres/adultos no conocen los riesgos reales del consumo de alcohol en menores, en consecuencia no comprenden la forma correcta de abordar esta problemática”.





Esta iniciativa tiene como objetivo que la población conozca, con base científica, los efectos del consumo nocivo del alcohol, así como descubrir la verdad detrás de algunos mitos que los han acompañado a lo largo de su vida. A fin de amplificar el mensaje, esta cuarta edición tuvo un formato multiplataforma, teniendo exposición en TV, radio, medios digitales, redes sociales y vía pública a través de paneles informativos.