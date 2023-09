Descubra por qué es importante protegerse del sol, y diga ¡No al cáncer de piel!

No importa la ciudad donde viva, protegerse del sol es fundamental. Los rayos ultravioleta penetran tanto si está en la playa como si se encuentra en una ciudad fría. Es por eso que el protector solar es, ahora, un elemento indispensable de uso diario.



«Según el Global Cancer Observatory, a nivel mundial fueron diagnosticados en 2020 más de 1,5 millones de casos de cáncer de piel siendo la exposición al sol una de sus principales causas», explica Patricia Marín Maicas, directora del Máster Universitario de Cuidados de Enfermería en Urgencias y Emergencias de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a Planeta Formación y Universidades.



La experta señala que la radiación UV es una forma de radiación no ionizante que es emitida por el sol y fuentes artificiales, como las cabinas bronceadoras.



Esta radiación se clasifica en tres tipos principales atendiendo a su longitud de onda: la radiación ultravioleta A (UVA), la ultravioleta B (UVB) y la ultravioleta C (UVC). La mayor parte de radiación que llega a la Tierra es UVA, la cual puede penetrar profundamente en la piel y afectar seriamente a la salud de las personas. También llega cierta cantidad de radiación UVB cuyos efectos pueden ser igualmente nocivos.