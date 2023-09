GERETY AWARDS ANUNCIA SU PALMARÉS 2023

EL JURADO 2023 DE GERETY AWARDS ELIGIÓ 4 GRAND PRIX, 27 GOLD, 69 SILVER, 65 BRONZE, CON 159 PIEZAS QUEDANDO EN SHORTLIST.

ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA, MÉXICO Y ESPAÑA DESTACAN CON VARIAS CAMPAÑAS RECOMPENSADAS EN DISTINTAS CATEGORÍAS.



Las campañas que se llevan Grand Prix a casa representan la creatividad en su máxima expresión para grandes problemáticas mundiales como el cambio climático, los refugiados, la inmigración y la diversidad, pero también el humor, una característica querida y extrañada por la industria hoy.

HOY by Havas y Dentsu Creative recogen premios para Argentina con las campañas I don't remember para ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer) y Scrolling Therapy. VMLY&R Santiago e Inbrax se alzan con un Silver y un Bronze respectivamente, para Chile. MullenLowe SSP3 y VMLY&R Bogotá ganan bronces para Colombia. Completan el palmarés de agencias de Latam Vector B / McCann WorldGroup y VMLY&R Mexico con un Gold y un Silver para Bimbo y 1 Gold, 4 Silvers y 1 Bronze para la campaña Shout de Movistar, respectivamente.

En cuanto a España, la campaña Dogs Without Borders para KDOG Cancer Detection Group de VMLY& Health Madrid se queda con varios Silver en Pharma, Work for Good y Experience Cuts. Lola Mullenlowe es recompensada por su campaña Real Virtual Beauty de Dove con un Silver en Innovation Cut y Silver también para Cry for the Law para Teta&Teta en Work for Good Cut. El palmarés español lo completan El Ruso de Rocky, Mamma Team, McCann, MRM Spain, DAVID Madrid y LLYC con la campaña “Sign Soup” para Grupo La Moderna en Work for Good Cut.

Los Grand Prix fueron para The Monkeys, Edelman, McCann y DDB:

Grand Prix en Alternative media, Innovation Cut:





The First Digital Nation para The Government of Tuvalu, de The Monkeys, part of Accenture Song (Australia=





Grand Prix en Integrated Campaign, Experience Cut:





See My Skin, Vaseline Healing Jelly para Unilever de Edelman (Estados Unidos)





Grand Prix en Strategy, Work For Good Cut:





Where To Settle para Mastercard de McCann Warsaw (Polonia)





Grand Prix en Integrated Campaign, Humour Cut:





Apologize the Rainbow para Skittles de DDB Chicago (Estados Unidos)





Shout para Movistar de VMLY&R Mexico es la pieza más premiada de Latinoamérica con 1 Gold, 4 Silvers y 1 Bronze y la tercera más premiada de todo el festival.

McDonald’s es el anunciante más recompensado en los Gerety Awards 2023. Joan Colletta Senior Director, Global Brand Marketing McDonald's comentó al respecto: “El reconocimiento de Gerety Awards es especialmente significativo para nuestra marca, ya que McDonald’s se enfoca en construir conexiones más relevantes con nuestra comunidad diversa de fans alrededor del mundo. Felicitaciones a todas las marcas reconocidas este año, estamos muy orgullosos de estar acompañados por ustedes”.

Los galardonados este año provienen de 34 países diferentes, siendo Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Canadá y Reino Unido recibiendo los más premiados.





Gerety Awards es el único festival creativo que recompensa las campañas que más resuenan con una audiencia femenina. Con sesiones del jurado organizadas alrededor del mundo, cada año Gerety reúne algunas de las líderes creativas más importantes del mundo para observar los trabajos desde una poderosa perspectiva.