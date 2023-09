Publicitarias México: Presenta ABCSEXARIO, una nueva herramienta de educación sexual

Se trata de un toolkit de herramientas digitales de educación sexual y reproductiva, diseñado para derribar tabúes y abordar la desinformación en torno a este tema fundamental.

ABCsexario no es solo una herramienta informativa, sino también un recurso versátil que acompaña a las infancias y adolescencias en el descubrimiento de la educación sexual y reproductiva. “El acceso a información libre de tabúes y estereotipos es muy limitado. Además, los recursos que se utilizan normalmente no conectan con estas nuevas generaciones, por lo que buscamos no solo acercar la guía, sino también hacerlo de manera lúdica y dinámica”, comenta Joss Díaz, Embajadora de Publicitarias y líder del proyecto.





Con este toolkit, buscamos fomentar una conversación abierta facilitando dinámicas de grupo o incluso explorarlo individualmente para ampliar tus conocimientos.





Como parte de nuestra misión, invitamos a educadorxs sexuales, psicólogxs, médicxs y maestrxs a unirse a esta revolución informativa. Nuestro objetivo es proporcionar a las infancias y adolescencias acceso y comprensión de los términos relacionados con la educación sexual y reproductiva. Su participación activa y su experiencia serán fundamentales para el éxito de este proyecto.





Este proyecto colaborativo ha sido posible gracias al apoyo recibido por el Laboratorio de Innovación Social de Planned Parenthood Global: La Iniciativa IDEA. Fue desarrollado por un increíble equipo de ilustradoras, redactoras, ginecólogas y psicólogas comprometidas con la promoción de diálogos abiertos sobre educación sexual, agradeciendo especialmente a la Psicóloga Norma Arriaga y la Ginecóloga Mónica Monzón.





De la A de “auto exploración” hasta Z de “zona erógena”, el ABCsexario se compone de ilustraciones de: Edith Rodríguez Cienfuegos @edithrodcien, Victoria Ciallella - alias Vixtoria Art @vixtoria.art, Ingrid Villafranco Roa @ro.morrito, Marisol Rivera @mar___rivera, Elizabeth Arana alias Hey Eli @ hey_eli_, Sofía Soto @sofiasoto.ilustracion, Alondra Acosta @alitodeluz y Ximena Baltazar @ximmmb.

Para amplificar el proyecto contamos con Beatamina Music como sponsors artísticos. Junto a Beatamina creamos una canción que ayuda a amplificar el mensaje con las voces de Ana Skala y Sistema Lunar y las letras de Emmanuel Issais Massú y Rafa Rodríguez producidas por Chava Carreón y Oscar Mont. La encontrarán pronto en todas las plataformas de música.

ABCsexario está disponible para su descarga gratuita y share, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de personas interesadas en promover una educación sexual inclusiva y basada en evidencias. Para acceder al toolkit, por favor llena el siguiente formulario:





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5yHOm6BgAxuxnucFeIXm3jU_1G-gKDbs_89q6HBkZack2FA/viewform