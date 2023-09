Work-Life Balance: La mitad de los talentos ecuatorianos considera que en su trabajo no hay una cultura favorable

El 81% de las personas trabajadoras de Ecuador cree que es muy importante tener un equilibrio entre la vida personal y laboral, según el último informe de Multitrabajos Work-Life Balance



Según el informe de Multitrabajos sobre el Work-Life Balance, el 49% de los talentos ecuatorianos considera que en su trabajo no hay una cultura que permita hacer un equilibrio entre la vida personal y laboral, frente a un 51% que piensa lo contrario. Sin embargo, el 81% de las personas trabajadoras de Ecuador considera que es muy importante lograr este equilibrio.

"No podemos hablar de trabajo en la actualidad sin pensar en su equilibrio con la vida. Las nuevas generaciones tienen una concepción distinta respecto a las dimensiones espacio-temporales de sus empleos. Necesitan flexibilidad, desde tener la oportunidad de trabajar en cualquier rincón del mundo con acceso a Internet, hasta cortar media hora para ir a buscar a sus hijos al jardín. De hecho, el 77% de los talentos ecuatorianos consideran que si su empresa no tiene una cultura favorable al work-life balance buscarían otro trabajo”, explicó Jeff Morales, Gerente de Marketing de Multitrabajos.

La situación es diferente según cada país. Por ejemplo, los argentinos, los chilenos y los panameños, sostienen lo mismo, en un 67%, 59% y 51% respectivamente. Por su parte, los ecuatorianos y los peruanos creen que en su trabajo actual hay una cultura que permite alcanzar el equilibrio entre la vida personal y laboral, en un 51% y 54%.





Del 49% que señaló que en la empresa que labora no se promueve una cultura de equilibrio entre su vida y el trabajo, destacaron los siguientes motivos: el 30% respondió que se debe a que, en sus empresas, los trabajadores continúan realizando gestiones fuera del horario laboral y esto genera que ellos se acoplen al mismo sistema. El 25% indicó que es por falta de políticas claras en su trabajo, el 21% asegura no saber establecer límites entre su vida personal y laboral, mientras que el 17% no respeta sus horas de descanso y el 7% no consigue identificar sus prioridades .





En este sentido, quienes respondieron que sí logran un work-life-balance enfatizaron las siguientes razones: el 41% dijo que es debido a que sabe establecer los límites entre el trabajo y su vida personal, el 38% lo atribuye a saber identificar su prioridades y responsabilidades, mientras que el 12% respeta sus momentos de descaso y el 9% asegura que en su lugar de trabajo tienen políticas claras al respecto.





¿Cómo creen que podrían lograr el work-life balance los que actualmente no lo consiguen? El 35% de ecuatorianos encuestados opina que se puede lograr si se respetan los horarios laborales y de desconexión. Por su parte, el 26% piensa que se deben establecer políticas claras en la empresa, el 20% indica que es cuestión de aprender a separar los diferentes ámbitos, el 14% opta por la facilidad de permisos para compromisos familiares y personales como citas médicas y el 5% a que se respeten las licencias o programas específicos de maternidad y paternidad.





Sin embargo, el 51% de los talentos ecuatorianos reconoce que para lograr el work-life-balance hace falta tanto de lo personal como de lo institucional, mientras que el 31% cree que es algo que puede lograrse sólo con políticas favorables de las organizaciones y el 18% considera que es algo que debe lograr cada persona.