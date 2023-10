Amixers: La plataforma de 7Up junto al Taier DDB Centro, presentan nuevas ideas de mixología para seguir conectando

● Siempre abriendo nuevas posibilidades de la mano del refrescante sabor de 7Up, la plataforma comparte nuevas recetas de tragos.

● Para tener presente: el Sour Up, para disfrazarse y refrescarse en este Halloween.





El taier DDB Centro, la agencia de publicidad y marketing digital líder en Centroamérica, presenta Amixers, junto a 7 Up, marca icónica siempre en la búsqueda de nuevas maneras de conectar con los consumidores, haciéndolo de una forma refrescante. Amixers es la plataforma de “mixología” de 7 Up, lanzada hace ya más de dos años y desarrollada por el taier DDB Centro sigue construyendo momentos para seguir refrescándose.





Periódicamente la marca presenta diferentes contenidos que evidencian la versatilidad de 7 Up, mixeada con diferentes ingredientes, dependiendo de las oportunidades que se van presentando. El concepto de la plataforma, la idea y el concepto Amixers, surgen desde la agencia, expresando en una palabra lo que la marca quería transmitir, la nueva vinculación con el mundo de la mixología y también ese ingrediente social tan importante como lo son los amigos. Es así como en nuevos contextos en los que su sabor y refrescancia marcan la diferencia, la plataforma se va transformando y presentando nuevas opciones de mixeados.





Para Halloween, está el Sour Up, el refrescante trago compuesto por ron XL Sour Blast, hielo, un dash de 7 Up, chile, limón y sal y un toque final de gomitas. Para los amantes del vino, Amixers presenta la Sangría Up, hielo, jugo de naranja, jugo de piña, vino tinto y se completa el mix con 7UP. Y para los que se inclinan por los tragos más intensos, Breeze está el Breeze Up, que lleva vodka, jugo de arándano, jugo de toronja, rodajas de toronja, hierbabuena y 7up.