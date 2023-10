Arca Continental: Validando sus metas a favor de la acción climática

Colaboradores culminando la jornada de limpieza

La promoción de la eficiencia operativa, a partir de implementar prácticas sostenibles y optimizar sistemas.





La incorporación de nuevas tecnologías que promuevan el uso de soluciones innovadoras y una mayor eficiencia energética.





Y el involucramiento de diferentes actores de su cadena de valor con la intención de convertirse en aliados para la consecución de objetivos conjuntos.

En Ecuador, se han adoptado estrategias ambientales significativas, como la utilización de envases retornables y la implementación de tecnología que recicla plástico PET en resina alimenticia, recuperando más de 122.000 toneladas de botellas entre 2012 y 2022. Un ejemplo en esta línea de acción es la utilización de envases retornables, que ayudan a reducir emisiones porque su ciclo de vida es extenso, pudiendo alcanzar una vida útil de hasta 10 años, lo que permite que estos envases den hasta 50 vueltas antes de ser reciclados y convertidos en materia prima secundaria para nuevos envases. Esto reduce la intensidad de recursos no renovables y las emisiones que eso significa.





Además, empresas como Tonicorp de Arca Continental y The Coca – Cola Company, en alianza con ganaderos, han obtenido certificaciones de carbono neutro y negativo para varias haciendas que compensan más del 100% de lo que emiten. Estas empresas no solo se enfocan en compensar sus emisiones, sino que también implementan prácticas de economía circular, como la inclusión de resina reciclada en envases y la renovación de equipos para reducir el consumo energético y las emisiones, persiguiendo un “Mundo Sin Residuos”. Este compromiso con la sostenibilidad y la economía circular no solo beneficia al medio ambiente, sino que también establece un precedente para otras empresas en la región y en el mundo, demostrando que es posible combinar operaciones comerciales exitosas con prácticas ambientales responsables.





“Cuando firmamos la adhesión de nuestra compañía al compromiso con los Objetivos Basados en Ciencia lo hicimos con la sólida convicción de hacer una diferencia positiva en las personas y el entorno. Al ser parte de esta iniciativa y contar con la validación de nuestras metas para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París, impulsamos la competitividad de nuestra industria y promovemos mejores prácticas para la construcción de una economía baja en carbono”, señaló Alejandro Molina, Director Ejecutivo Técnico y de Cadena de Suministro de Arca Continental.





La compañía se apoya en la ciencia para definir el rumbo de sus acciones, y con ello adoptar soluciones innovadoras para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su cadena de valor, desde el suministro de ingredientes y empaque para la elaboración de los productos en su portafolio, hasta la distribución y refrigeración de estos.