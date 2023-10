Avon: víctimas de violencia, reciben educación para la reinserción laboral

● Avon impulsa una iniciativa para ofrecer educación y capacitación en maquillaje profesional a mujeres violentadas, lo cual les permitirá su independencia económica y desarrollo personal.





Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida en Ecuador; lo que en muchas ocasiones representa un obstáculo para su desarrollo profesional y personal. En este contexto, Avon impulsa la iniciativa Mujeres en Acción, a través de la cual impulsa la educación de mujeres que han sufrido violencia de género y les ofrece la oportunidad de reintegrarse a un espacio laboral.





En esta línea y con el apoyo del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), AVON donó cupos para un diplomado en maquillaje profesional en el Instituto Superior Tecnológico Lendan, beneficiando a varias mujeres que han sido violentadas. La cobertura incluye matrícula, pensión y materiales necesarios para su educación.





Además, el programa cuenta con la certificación de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales para que las participantes puedan trabajar en un futuro de manera independiente o bajo dependencia, logrando así que accedan a una reinserción laboral inmediata y obtengan su independencia económica.





La encuesta de Opinión Pública sobre Violencia de Género presentada por AVON en 2022 refleja que solamente 1 de cada 10 mujeres que padecen agresión física o psicológica buscan ayuda, y tan solo el 3% llega a denunciarlo. Por esta razón, “es indispensable impulsar el proyecto Mujeres en Acción para que más mujeres tengan voz y oportunidades para lograr su crecimiento e independencia. En AVON, creemos que todas las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia y a tener acceso a oportunidades laborales significativas. El programa es un paso importante para acompañarlas en el proceso de recuperar su confianza y a construir un futuro mejor para ellas y sus familias", comenta Juan Carlos Posada, Gerente General de Avon Ecuador.





Tal es el caso de María Lourdes de 38 años, estilista profesional y una de las beneficiarias del programa, quien resalta la necesidad de reconocer y denunciar los hechos de violencia y no quedarse callada. Ella es un claro ejemplo de cómo una mujer empoderada es capaz de todo, incluso de vencer a uno de los enemigos silenciosos más letales como es la depresión. Ella sufrió de acoso por parte de un superior y las consecuencias la separaron de su familia, ya que su exesposo desconfió y no le creyó. Hoy recibe apoyo psicológico de CEPAM y espera pronto ver a sus hijos y alcanzar independencia económica.





“El programa me ha ayudado mucho para poder actualizar mis conocimientos en belleza, además somos un grupo de chicas entre 19 y 40 años que hemos pasado por situaciones similares y hemos creado una red importante de apoyo entre nosotras”, afirma Lourdes.





Por otro lado, Claudia de 26 años y auxiliar de enfermería, quien pertenece al grupo de beneficiarias, sufrió violencia de género en el pasado y es atendida por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, donde ha recibido apoyo psicológico y legal. Claudia al igual que muchas otras mujeres en situación similar ha encontrado nuevas oportunidades en el mundo del maquillaje a través de este programa. Ella asegura que “hoy me doy cuenta que no estoy sola y que hay instituciones y empresas que están a mi lado y me han recordado lo fuertes que podemos ser las mujeres. En este curso de maquillaje recordé lo creativa que soy y me visualizo compartiendo mis ideas de maquillaje con modelos en grandes pasarelas”.





La iniciativa es parte de la misión que promueve Avon para empoderar a las mujeres y fortalecer su presencia en todos los sectores de la sociedad. El curso de maquillaje profesional es una herramienta para lograr este objetivo, brindando a las mujeres las herramientas necesarias y la oportunidad de desarrollar habilidades técnicas valiosas en un mercado laboral cada vez más exigente.





Mujeres en acción