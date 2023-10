Chubb y Uber, unidos para potenciar la conducción segura

Miguel Castillo, Uber Ecuador y Anaïs Bettencourt, Gerente Líneas Personales en Chubb.

Bajo el concepto “Vuelve Más Seguro A Casa”, Chubb potencia su alianza con Uber e invita a los hinchas a usar la aplicación en caso de consumir alcohol.





Chubb, la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que cotiza en bolsa, busca potencializar su alianza con la app de Uber y concientizar de los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.





Bajo el slogan Vuelve Más Seguro A Casa, los asistentes del Estadio Banco de Guayaquil durante el partido del Independiente del Valle vs Emelec, encontraron un código QR impreso en el fondo de los vasos de cerveza donde, al momento de escanearlo, accedieron a un código de un viaje gratis para volver a sus destinos de una forma más segura. El QR estaba acompañado con el mensaje de la aseguradora: "Seguro no pensaste en Chubb, cuando decidiste tomar esta cerveza, pero nosotros sí. Estamos detrás de ti protegiendo tus decisiones todos los días, no importa si lo sabes o no”.





Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito de Ecuador, en lo que va del año se registran 11.841 siniestros en el Ecuador, 843 de estos son ocasionados por conducir bajo la influencia del alcohol donde el 84,46% de los siniestros son originados por autos privados.





“Desde Chubb Seguros buscamos proteger a los ecuatorianos en los diversos aspectos de su vida, y nuestra alianza con Uber entrega la protección a los miles de viajeros que usan la aplicación todos los días. Hoy, buscamos ir un paso más allá y entregar un mensaje de la importancia de ser responsables a la hora de consumir alcohol y movilizarse”, aseguró Anais Bettencourt Personal Lines Manager de Chubb Ecuador.

Chubb tiene una alianza con la aplicación de Uber desde el 2017 para brindar cobertura a los viajes que se realicen a través de la app, que cubre Responsabilidad Civil y Accidentes Personales tanto para los usuarios como a los socios conductores. Chubb busca estar presente en el estilo de vida de los ecuatorianos por lo que, está detrás de varios partners, tal como en el caso de Uber.