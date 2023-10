"Contrastes 2023": el mejor desfile de la moda ecuatoriana

Fundación Reina de Quito espera la asistencia de 750 personas a su tradicional desfile. Será el 4 de octubre de 2023 en el Quito Tenis y Golf Club (EL CONDADO) a las 19:30.

Fundación Reina de Quito y María Esther Hernández, Reina de San Francisco de Quito, presenta su emblemático desfile de modas “Contrastes 2023”. Este evento, año a año, permite recaudar fondos para apoyar la labor del Centro Terapéutico que atiende a niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down. El desfile se realizará el miércoles 4 de octubre a las 19h30 en el Quito Tenis y Golf Club (El Condado).





Contrastes se ha convertido en una importante plataforma para impulsar el talento de diseñadores ecuatorianos. Este año, 100 modelos desfilarán colecciones de reconocidos diseñadores ecuatorianos: Tirula by María Mercedes Reece, SOHO 593, Wonday by Dayanna Arias, Manuela Sandoval, Juana de Nadie by Johanna Machado, Papusse, Pomarosa by Marcela Amoroso, Lula Kirei, Aliqora by Gisella Romero, Azzar, Toska, Carla Medrano, Azcona





A lo largo de su trayectoria, Contrastes ha contado con cerca de 200 grandes diseñadores en su pasarela, dándoles un impulso a su carrera.





Con los fondos recaudados se apoyará al Centro Terapéutico para que sus niños y jóvenes alcancen de forma integral su inclusión al medio familiar, escolar y social, con total autonomía e independencia.





Las entradas se encuentran a la venta en la Fundación Reina de Quito (Iñaquito N37-265 y Villalengua) o llamando al 098-5482594 y tienen un costo de: general $15; mesa $20 y Vip $30.