De Prati presenta, el primer bralette para realizarse el autoexamen de mama, "Bragnostic"

De Prati, marca líder en el sector de retail y moda del país, conmemora el mes de la lucha contra el cáncer de mama con una innovadora prenda inclusiva, diseñada para fomentar la salud de las mujeres: Bragnostic, el primer bralette confeccionado con costuras que recrean los movimientos básicos del autoexamen de mamas para mujeres no videntes y videntes.





Esta iniciativa de moda con propósito, tiene un fuerte concepto social y es promover la concienciación sobre el cáncer de mama, que hoy en día es el carcinoma más común entre las mujeres ecuatorianas, según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del Ministerio de Salud Pública (MSP). La finalidad de la prenda impera en hacer de la prevención un hábito, y es así como De Prati elaboró este bralette que en tres pasos te permite lograr un examen preventivo.





Siguiendo las costuras del bralette Bragnostic las mujeres podrán explorarse a sí mismas realizando 3 movimientos básicos que cuentan con el aval de Centrales Médicas Veris:

Sigue la espiral al contorno del seno Sigue las verticales pasando por el pezón Usa las diagonales atravesando el centro del seno





“Según estadísticas del Observatorio Global de Cáncer, solo en nuestro país se diagnosticaron un total de 3.563 mujeres con cáncer de mama a lo largo del 2020, por ello, realizar un autoexamen de mamas es importante para todas las mujeres, son tres movimientos que debemos aprender a realizarlos, por lo menos 1 vez al mes”, afirma la Dra. Maria Fernanda Polanco, Especialista en Ginecología y Patología Mamaria





Para prevenir esta enfermedad, la especialista recomienda que la mujer aprenda a conocer su cuerpo con un autoexamen casero: “Practicarlos al menos una vez al mes puede ayudar a detectar anomalías. Encontrarlas a tiempo hace una gran diferencia en el tratamiento, y para esto justamente está pensado Bragnostic, como una alternativa a la necesidad de realizar un diagnóstico oportuno" dice la especialista.





Bragnostic está confeccionado para que sus costuras sirvan de guía tanto para las mujeres no videntes como las videntes. Con esta prenda y su tipo de confección podrán realizar los movimientos básicos para el autoexamen y convertir esta práctica en un hábito que podría marcar la diferencia cada vez que lo utilicen.





No tienen el sentido de la vista, pero agudizaron el tacto: “Las personas no videntes hemos desarrollado el sentido del tacto y a través de él somos capaces de imaginar formas y reconocer movimientos, desde el primer uso es un recordatorio para salvarte la vida” asegura Cristina Santacruz, mujer no vidente.





Bragnostic es el primer bralette que recrea los movimientos del autoexamen de mama, con el que todas las mujeres podrán aprender a realizarse una autoexploración. La tienda departamental invita a las mujeres a realizarse el tacto de manera consciente y a tiempo.