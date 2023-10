Ecuador: Sede del Día Mundial del Corazón.

De izquierda a derecha: Dr. Bolivar Sáenz, Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología; Dra. Karla Flores Subsecretaria de Fortalecimiento al Sistema Nacional de Salud; Dra. Patricia Carrera. Vicerrectora de la PUCE; Borjana Pervans, Representante de la Federación Mundial del Corazón y Dr. Felipe Moreno Piedrahita. Director Nacional de Investigación en Salud.





El 29 de septiembre de cada año, el mundo entero se une para conmemorar el Día Mundial del Corazón, una fecha organizada por la Federación Mundial del Corazón en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual busca concientizar a la población sobre la necesidad urgente de adoptar hábitos saludables para salvar vidas.

Las enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, continúan siendo una preocupación global de salud pública. En 2021, estas afecciones cobraron la vida de más de 20 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, es importante destacar que hasta un 80 % de los ataques cardíacos y apoplejías prematuras pueden prevenirse con cambios en el estilo de vida y atención adecuada.

Bajo el lema "Use heart, know heart is open-ended" (Usa el corazón, sabes que el corazón no tiene límites), el movimiento mundial #UseHeart se enfoca en la sensibilización y la acción con el objetivo de revertir el impacto debilitante de las enfermedades cardiovasculares.

¡En Ecuador, un llamado a la prevención!

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), las enfermedades del corazón son las primeras causas de consulta. Entre 2018 y 2022, se registró un promedio anual de 247,000 primeras consultas y casi 1.5 millones de consultas subsecuentes.

Por esta razón, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, se une a la World Heart Federation para llevar a cabo actividades educativas y de concienciación. Su objetivo es enseñar a las personas cómo controlar los factores de riesgo y mejorar su estilo de vida para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además, en un honor sin precedentes, Ecuador se convierte en la sede del Día Mundial del Corazón en el Congreso Europeo de Cardiología 2023 (ESC 2023). Esta destacada posición brindará a Ecuador la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias en la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares a nivel internacional.

Llamado a la acción

El Día Mundial del Corazón es un recordatorio que el corazón es un motor vital que debe ser cuidado. Para reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares, se insta a:

Adoptar una dieta mediterránea, rica en alimentos saludables para el corazón.





Hacer más ejercicio.





Evitar el tabaco y el consumo de alcohol en exceso.





Controlar los niveles de colesterol.





Reducir la ingesta de sal en la alimentación.