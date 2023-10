La transición energética: Tema de discusión en un Foro Empresarial

Este evento, que es organizado por la Cámara Ecuatoriano Británica, presentará las tendencias y avances hacia la transición y seguridad energética y su impacto en diferentes industrias del país.

El próximo 18 de octubre, en Quito, se realizará la tercera edición del Foro de Innovación y Transición Energética, que es organizado por la Cámara Ecuatoriano Británica (BRITCHAM UIO). Este evento reunirá a expertos nacionales e internacionales, autoridades de Gobierno, empresarios y líderes de opinión del sector, para discutir sobre las tendencias globales en materia de energía, innovación y su aplicación en el país.

Alejandro Echeverri, Presidente de la BRITCHAM, señala que este encuentro permitirá profundizar en diferentes temáticas, como alternativas energéticas, energías del futuro e inversiones en energías limpias y seguridad energética.

“La transición energética es una tarea que nos involucra a todos. Por este motivo, impulsamos el desarrollo de este foro, con el propósito de construir una plataforma que nos permita explorar y presentar nuevas perspectivas y tendencias del sector energético, a partir de la experiencia que tiene Reino Unido en torno a la transición energética”, menciona Echeverri.

Por otra parte, Diego Gordón, Director Ejecutivo de la BRITCHAM, menciona que este encuentro abre la posibilidad de generar oportunidades de colaboración entre los diversos actores participantes. Además, destaca que la presente edición cuenta con el respaldo de la Embajada Británica, el Ministerio de Energía y Minas, el World Energy Council (Londres), el Banco Interamericano de Desarrollo, y la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

“El evento aporta a la discusión de soluciones nuevas e integradoras, tanto desde el sector público como el privado, para abordar las oportunidades y retos energéticos, y contribuye al debate sobre las ventajas del uso de energías limpias y la necesidad de garantizar un futuro más sostenible para todos”, detalla Gordón.

Como parte de su compromiso con la transición energética, la Britcham, con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de Edimburgo, impulsa un think thank denominado ‘Galápagos Living Lab for Energy Innovation’.

A través de esta propuesta, se han desarrollado cuatro proyectos piloto que promueven opciones de transición energética en Galápagos y soluciones a las problemáticas que afectan a este delicado ecosistema, planteando objetivos como la descarbonización total hasta 2050, el uso de energías renovables, y la búsqueda de alternativas de combustible para transporte como el hidrógeno verde.

Con este tipo de iniciativas, la Britcham fomenta el intercambio estratégico y las relaciones bilaterales entre Ecuador y Reino Unido, alrededor de temas fundamentales como la transición energética.