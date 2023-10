LLYC, consultora del año de PR en América Latina

Para Juan Carlos Gozzer, Socio y CEO América Latina de LLYC: “Estamos muy orgullosos de haber sido premiados con este galardón. Nuestro compromiso diario radica en la búsqueda de resultados empresariales y la superación de los desafíos de nuestros clientes, cada vez más complejos. Este reconocimiento valida nuestra dedicación constante con esos objetivos en cada uno de los mercados en los que operamos en América Latina. Nos empuja a seguir trabajando para ser cada día mejores”.

LLYC ha sido elegida Regional Agency of the Year de PR (consultora del año en América Latina) por PRovoke Media, la prestigiosa publicación de relaciones públicas. El anuncio se realizó durante la gala de entrega de los Latam SABRE Awards 2023 que se ha celebrado en México. Es la primera vez que la firma logra este reconocimiento lo que posiciona a LLYC como líder del mercado en el sector al valorar sus altos niveles de planificación estratégica, creatividad y resultados comerciales.Para llevar a cabo la elección, PRovoke Media ha analizado en profundidad los progresos de las diferentes firmas en la región. No sólo su nivel de ingresos sino los avances en las capacidades digitales y creativas o la cultura laboral. En este momento, LLYC está presente en 9 países de América Latina. Casi el 50% de los ingresos operacionales proceden actualmente de la zona.