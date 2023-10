Los premios Annual Awards 2023 de My Own Boss Radio, llega a su quinta edición

Pamela Benítez, directora general de My Own Boss Radio; Karina Santiana, directora general de (Sarime) Sociedad de Artistas Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador; Dúo Musical ‘Ramda’, Eme 16 y Rapto, recibiendo el reconocimiento a mejor artista Urbano 2022.





Los premios Annual Awards de My Own Boss Radio iniciaron en el año 2018 con el objetivo de resaltar y reconocer el trabajo y esfuerzo de cada uno de los talentos que tiene nuestro Ecuador en sus diferentes géneros musicales. Este reconocimiento es organizado por la prestigiosa radio quiteña My Own Boss Radio y cuenta con el respaldo de La Sociedad de Artistas Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador (SARIME).





“Nuestros premios fueron diseñados para reconocer y celebrar el talento, la creatividad y la excelencia en la industria musical. Un evento que proporciona un incentivo para que los músicos y profesionales se esfuercen y superen sus propios límites, lo que a menudo resulta en un mayor nivel de calidad en la música. Este año reconoceremos a lo mejor de la música ecuatoriana en diversas categorías: Urbano, Pop Latino, Cumbia Orquesta, Cumbia Pop, Salsa, Vallenato, Bachata, Corridos, Rock, Institucional, Deportivo y Nacional”. señala Pamela Benites, vocera de Annual Awards 2023 My Own Boss Radio.





En cuanto a la mecánica de la nominación, será a través de votos de los fanáticos y seguidores de nuestros talentosos artistas y se realiza por medio del portal web www.myownbossec.com. Dichos votos serán receptados hasta el próximo 28 de octubre del 2023; y, posterior a esto, se realizará los reconocimientos en un magno junto a un espectáculo musical el 31 de octubre a las 19:00 en el auditorio de la Camicon aliado estratégico de My Own Boss Radio.