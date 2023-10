"Makeup No makeup” la tendencia que llega, para quedarse

Para una salida al cine, un día de trabajo o una tarde con amigos, el estilo “makeup No makeup” se ha convertido en la tendencia de maquillaje perfecto para acompañar cada momento. El movimiento se ha popularizado como una de las más recientes novedades, cuyo principio es conseguir una piel hidratada y bonita, pero con un aspecto totalmente natural.





Este estilo se logra con sencillos pasos que impulsan a las personas a sentirse únicas y con un estilo natural.





“Actualmente, encontramos miles de tendencias y consejos de maquillaje, pero lo cierto es que hoy valoramos más que nunca vernos naturales con el uso de productos de calidad que nos ayuden a resaltar nuestros rasgos y mostrar nuestra personalidad. Este estilo nos motiva a aprovechar al máximo aquello con lo que se nace y potenciar nuestra seguridad”, aconseja Gabriela Peñaherrera, Gerente de Marketing de Avon Ecuador





Todos pueden aprovechar este estilo de maquillaje para diferentes ocasiones, siguiendo estos tips:





1. Hidrata e ilumina tu rostro:





Para mantener un rostro radiante e hidratado y que los productos realcen su belleza, es importante tener una correcta rutina tanto de día como de noche. Es necesario incluir el sérum Anew Vitamina C de Avon, ideal para brindar luminosidad ayudando a combatir los efectos nocivos que producen los radicales libres y disminuir visiblemente la apariencia de arrugas al aplicarlo en rostro, cuello y escote.





Posterior a ello, se puede incluir una crema-gel facial que ayude a conservar y promover la humectación de la piel. Anew Hydra Pro Vita-D es el indicado para mejorar y fortalecer la barrera de la piel ayudando a retener la hidratación y promoviendo la activación de la Vitamina D* en la piel.





*Basado en estudios con células de la piel.





2. Comienza con una base perfecta:





Para resaltar los rasgos faciales, el maquillaje empieza con una base que vaya acorde a cada persona y que aporte naturalidad al resultado final. Se recomienda el uso de productos de alta duración y fijación como la base Líquida Power Stay de Avon que además resiste al calor y humedad, y aporta un acabado mate.





Es importante colocar la cantidad suficiente y no sobrecargarla, ya que el objetivo es proyectar naturalidad, pero añadir un toque diferente para cada momento.





3. Prepara tu mirada:





Bien dicen que la mirada habla por sí sola, por ello, un maquillaje no puede considerarse completo sin dar realce a los ojos. La mascara de pestañas debe ser infaltable en cualquier tipo de maquillaje, pero aún más si seguimos este estilo en vanguardia.





Se recomienda elegir un producto que aporte volumen, alargue, defina, eleve y dé color a las pestañas. Incluir una mascara de ojos de este tipo transformará y dará vida al resultado.





Acorde a las especificaciones de los expertos, se puede decidir por el uso de la mascara Lash Genius 5 en 1 de Avon, que tiene una exclusiva fórmula de gel, con pigmento negro intenso, que aumenta la densidad, el volumen y el impacto de las pestañas.





4. Añade un labial de tonos neutros:





Los labios darán el toque final al look. Como principio de esta tendencia, se elegirán tonos mate, claros o neutros, considerando la ocasión y ánimo de cada persona. Se puede elegir el Labial Ultra Matte con aceite de sésamo y aguacate que aportan hidratación y tiene una gran variedad de tonos para cada ocasión.





Es importante elegir un producto que aporte naturalidad y no los reseque o agriete.





5. Aporta personalidad a tu estilo:





Incorporar un perfume será clave para definir la marca personal. Los aromas a través de los perfumes, son la manera de comunicarse y construir la identidad, de decir quién es cada uno y cómo se sienten. Para garantizar esa permanencia de los aromas en la piel, se recomienda elegir perfumes de alta concentración, con ingredientes orientales y florales.





Hoy, las mujeres prefieren aromas intensos como el perfume Far Away Beyond que incluye extracto de vainilla reciclado de Madagascar, combinado con pera, jazmín y notas amaderadas. Definitivamente un perfume es ese accesorio invisible que complementa el look de todas las personas.





Avon invita a todos a unirse a esta nueva tendencia de maquillaje y hacerlo de la mano de sus productos y consejos.