NIRSA, la empresa ecuatoriana que se destaca con la sustentabilidad marítima internacional y convenios

Embarcación de NIRSA.

En otros países, los buques pesqueros no siguen los códigos IGS, por lo cual manejan una pesquería informal, sin regulacione.





Los océanos son esenciales para el transporte marítimo: facilitan el 80% del comercio mundial. Según cifras de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), todos los años, más de 50.000 buques de navegación marítima transportan en total más de 10.000 millones de toneladas de cargamentos vitales y necesarios, como productos básicos, combustible, materias primas y bienes de consumo.





Como organismo de las Naciones Unidas encargado de elaborar y adoptar medidas para mejorar la seguridad del transporte marítimo internacional y prevenir la contaminación por los buques, la Organización Marítima Internacional (OMI) desempeña una función esencial en la consecución de las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de las Naciones Unidas (ODS 14): conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.





A nivel local, en cambio la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), que pertenece a la Armada del Ecuador, es el órgano operativo y técnico marítimo, responsable del control de las actividades marítimas, fluviales y lacustres en el país.





La compañía ecuatoriana, NIRSA, empresa que comercializa productos bajo la marca Real, está siempre a la vanguardia de la sostenibilidad pesquera y del ecosistema marino, de la misma manera que también vela por la seguridad, protección y bienestar de su tripulación durante las faenas de pesca. Es por este motivo, que se acoge a los convenios: SOLAS, MARPOL y STCW.





Para posteriormente abordar sobre los convenios marítimos de la OMI, primero es importante conocer algunos términos en materia de seguridad marítima, para lo cual, Rafael Cabello, Oficial de Protección de las instalaciones portuarias y Persona Designada de NIRSA, nos brinda una breve explicación:





“Por un lado, consta la palabra safety que traducido al español significa seguridad, aquí se encuentran los peligros que involucran daños no intencionados tales como: colisión, varada, incendio, accidente o contaminación. Esto está dentro del código ISM – (International Safety Management) o en español Gestión de seguridad internacional.





Por otra parte, figura el término security que también significa seguridad, pero los profesionales lo diferencian como protección, aquí se encuentran las amenazas que involucran daños intencionados tales como: piratería, terrorismo, narcotráfico, vandalismo o robo. Esto está dentro del Código ISPS – International Security Port Facilities & Ships Codes o en español Seguridad Internacional de Instalaciones Portuarias y Códigos de Buques”





Una vez hecha la aclaración de los términos safety y security, se puede dar paso a la explicación de los siguientes convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI):





· SOLAS: Es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar o en inglés "Safety of Life at Sea". Su objetivo principal es establecer normas mínimas relativas a la construcción, el equipo y la utilización de los buques, compatibles con su seguridad.





· MARPOL: Es el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques o en sus siglas en inglés “Marine Pollution”.





· STCW: Son las Normas de formación, certificación y guardia para la gente de mar o en inglés Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Estos establecen las normas internacionales necesarias para que los centros de formación y educadores desarrollen las aptitudes y competencias exigidas de la gente de mar en la actualidad.





Estos convenios pueden resumirse de la siguiente manera: SOLAS, navegación segura; MARPOL, mares limpios y STCW, personal idóneo.





En el Ecuador, la flota de NIRSA maneja estos dos códigos el ISM (International Safety Management) y el ISPS (International Security Port Facilities & Ships}, también aplica los convenios establecidos por la OMI, mismos que se estipulan dentro del manual de gestión de seguridad de la empresa, con lo cual se está contribuyendo a la sostenibilidad de los mares desde el sector pesquero ecuatoriano.





“En NIRSA consideramos como nuestro segundo hogar al océano por eso trabajamos intensamente para garantizar que todas nuestras operaciones cuenten con prácticas sostenibles y máximo compromiso con el medioambiente. Para lograrlo, hemos implementado el código IGS como eje fundamental en nuestras operaciones, el cual se materializa con la aplicación de los convenios SOLAS, MARPOL y STCW; de esta forma, aseguramos que nuestros colaboradores, embarcaciones e instalaciones se alineen con los grandes propósitos de la organización marítima internacional a través de la navegación segura, mares limpios con personal idóneo” Afirmó, Leonardo Aguirre, Gerente de Flota.





NIRSA está próxima a recibir, en el 2024, el documento de cumplimiento que evidencia que la empresa destaca con el cumplimento de todos los estándares y convenios que establece la OMI como son: SOLAS, MARPOL Y STCW, con ello se logra visibilizar el compromiso de la industria pesquera ecuatoriana como fiel contribuyente a la sostenibilidad.