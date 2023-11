Se acerca el segundo feriado más largo del año en Ecuador: cuide su hogar y prevenga accidentes

El mes de noviembre Ecuador vive el segundo de los feriados más largos del año, porque coinciden una conmemoración popular internacional como es el Día de los Difuntos, con la fiesta cívica por la independencia de Cuenca, un periodo en el que muchas personas viajan, dejando las viviendas solas y las cifras de hurtos suelen aumentar.





Según cifras de la Fiscalía General del Estado, entre enero a agosto de este año 2023 se registraron 4.830 denuncias por robos a domicilios y 6.858 robos de carros. Y en estos nueve meses del año se han registrado 5.098 emergencias por accidentes de tránsito según las cifras del INEC. Las mayores incidencias se dieron en las ciudades de Guayaquil y Quito.





Liberty Seguros recomienda anticiparse y tomar precauciones como:





· Puertas y ventanas cerradas. Asegúrese de que todas las puertas y ventanas de su casa queden cerradas y con los seguros bien puestos.





· No deje objetos de valor a la vista. Guarde todo bajo llave o póngalos en un lugar menos visible.





· Cierre los registros de agua, luz y gas. Evite así sufrir daños y accidentes como inundaciones e incendios.





· Alerte a sus vecinos o autoridades. Coméntele a su vecino de confianza que va a salir, para que este pueda detectar cualquier anormalidad que se presente en su vivienda; y si ve personas sospechosas rondando por el barrio de su domicilio, avise a la policía.





Además, como una sugerencia adicional se recomienda no dejar mascotas solas en casa. Pida a un familiar o amigo que se haga cargo de ellas, o, en caso de no ser posible, averigüe lugares certificados y con personal calificado para su cuidado.





Al momento de conducir





Por otra parte, según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, en 2023 se registraron alrededor de 13.614 accidentes de tránsito, que dejaron la alarmante cifra de 12.143 lesionados y 1.566 fallecidos.





Liberty Seguros comparte algunos consejos de seguridad en las vías:





· Asegúrese de controlar la velocidad y mantener la distancia. Estar atento a los límites de velocidad y obedecerlos ayuda a disminuir los riesgos. Asimismo, mantener una distancia prudencial con el auto que va delante previene choques. Lo ideal es que esta distancia sea de 1 metro por cada 10 km/h.





· Utilice los cinturones de seguridad. Es el medio más efectivo para reducir las lesiones graves y la muerte; por eso, asegúrese que todos los ocupantes del vehículo se abrochen el cinturón en cada viaje.





· Cumpla con las señales de tránsito. Su función es poner reglas tanto al peatón como al conductor.





· Realice el mantenimiento preventivo y verifique que todo esté vigente. Cualquier falla mecánica puede ser la causante de un accidente en la vía. Es necesario chequear con frecuencia algunos aspectos del vehículo como frenos, llantas, niveles de aceite y gasolina, el tablero del carro, la temperatura, la velocidad, las luces y los retrovisores. Es importante tener la revisión tecno mecánica y el SOAT vigentes, antes de cada viaje por carretera.





· Sea precavido y no consuma sustancias que afecten la conducción. Quitar la vista de la carretera, aunque sea por un segundo puede ser decisivo, por eso es prioritario estar atentos al conducir. Siempre tener la atención en el carril, no atender el celular mientras maneja, evitar manipular en exceso los dispositivos del vehículo y trate de no comer y fumar durante el trayecto.





“En Liberty Seguros estamos comprometidos con la seguridad de las personas. Por eso el llamado es proteger las viviendas, no sólo a través de un seguro de hogar, sino también con acciones que permitan prevenir riesgos de siniestros”, comenta Alejandra Lagos, Gerenta de Distribución de Liberty Seguros Ecuador. “Lo mismo para lo relativo a la conducción, es clave ser precavido en la ruta, sin nunca dejar de lado contar con un seguro que responda y acompañe ante cualquier imprevisto”.





Además de las precauciones, recuerde que en este periodo una de las mejores alternativas para su hogar y auto son los seguros. Las pólizas son la mejor manera de brindar tranquilidad, ya que estos serán el mejor aliado para reducir o atender los riesgos si se llegase a presentar algún imprevisto.





Liberty Seguros ofrece:





· Liberty Hogar: dirigido a propietarios de bienes, a los que arriendan o al arrendatario. Con este servicio pueden asegurarse los inmuebles, los contenidos o ambos.





· Liberty Autos: la póliza de todo riesgo da amparo a accidentes de tránsito personales y repara los daños causados a terceros como resultado de una acción consciente o de una negligencia u omisión.