¡Aprovecha las ofertas de Black Friday!

La llegada del Black Friday y el Cyber Monday se acerca, y muchas personas esperan estas fechas comerciales con ansias, porque saben que llegan cargadas de promociones, descuentos y ofertas de financiamiento a largo plazo que parecen atractivas.





Sin embargo, Francisco Nazati, Jefe de Banca Personas de Banco ProCredit, advierte que muchos comercios usan esta estrategia para incrementar sus ventas, y de manera intrínseca, hacen un llamado a los usuarios a consumir más de lo que en realidad necesitan, para “aprovechar” estos precios especiales.





“La ciudadanía debe ser consciente de que, si no existe una planificación financiera previo a adquirir productos y/o servicios en este tiempo, más adelante podrían verse impedidas de cubrir los valores con los que se endeudaron, acarreando un sinnúmero de problemas que surgen con esta situación”, señala.





Por esa razón, el representante de Banco ProCredit presenta una guía básica para que los ecuatorianos puedan aprovechar las ofertas de Black Friday y Cyber Monday sin afectar sus finanzas.





¿Qué tan frecuente es el sobre endeudamiento durante estas fechas?





● Aunque el efecto de sobre endeudamiento no es visible de forma inmediata ni en el corto plazo, sí se verá a mediano plazo. “Esto ocurre cuando la persona empieza a pagar algunas cuotas, y su presupuesto se empieza a ver restringido”, explica Nazati.





● De hecho, es muy común que las tarjetas de crédito hagan reestructuraciones de deuda en el primer trimestre del año, debido al exceso de deudas adquiridas. “Si bien eso da un alivio a los usuarios, lo cierto es que no soluciona el problema por haber hecho compras desmesuradas en noviembre, e inclusive en diciembre”, dice el especialista de Banco ProCredit. Por ello se debe actuar de manera consciente y responsable en el manejo de las finanzas en esta época.





Consejos prácticos a seguir





● Establecer un presupuesto de los gastos en que se va a incurrir en esta temporada es fundamental, y para ello, es importante prestar especial atención a los ingresos que vamos a tener. “Los gastos no deben exceder a los ingresos del mes, y se debería gastar únicamente en lo que sea realmente indispensable”, recomienda el experto/a de Banco ProCredit. Añade que hacer un listado de prioridades puede ayudar a prevenir compras que no no son indispensables, pudiendo invertir o guardar ese dinero para cosas más puntuales.





● Comparar precios y opciones es otra recomendación, pues eso ayudará a encontrar precios más bajos, ofertas o promociones que podrían ajustarse al bolsillo del individuo. “Eso implica que, en lugar de efectivizar la compra en el primer lugar que se visita, se recorran diferentes tiendas, locales y centros comerciales para sondear precios y comparar, hasta encontrar los mejores precios”, indica Nazati.





● También es importante analizar la forma de pago. “Nuestra sugerencia siempre será gastar solo el dinero disponible y evitar los excesos e intereses; además, ante la coyuntura de inseguridad que afecta actualmente al país, recomendamos el uso de transferencias directas o pagos con tarjeta de débito, en lugar de manejar dinero en efectivo”, puntualiza el ejecutivo de Banco ProCredit. Si se paga con tarjeta de crédito, es esencial que se haga de manera adecuada; es decir, que al momento de cancelar la cuota mensual de la tarjeta, se pague el total y no el mínimo, para evitar más recargos. Otra manera de realizar los pagos de manera digital es mediante ProCredit Pay, que permite hacer las compras desde un celular Android o reloj Garmin o FitBit, con absoluta seguridad y rapidez.





● En la medida de lo posible, no se debe optar por los créditos directos, pues desde una perspectiva de salud financiera, este tipo de créditos implican que las personas terminen pagando muchísimo más del valor inicial del bien. En el escenario ideal, la persona habría ahorrado por un periodo de 6 a 12 meses, y compraría el mismo bien sin deuda; pero si no lo ha hecho, debe considerar adoptar una cultura de ahorro para los siguientes años. “Esto, a más de evitar el pago de intereses, mejora su capacidad de pago para requerimientos más importantes que puedan surgir a futuro”, resalta.





● En ocasiones las tarjetas entregan meses de gracia. Esto quiere decir que el usuario no paga de inmediato lo adquirido, sino después de unos meses, lo cual puede afectar la salud financiera, por lo que es recomendable que, si se usa esta herramienta, desde un principio se reserve mensualmente parte de esta compra, para así evitar tener complicaciones de pago a futuro.





Dada la importancia que tiene el consumo responsable en el contexto mundial actual, Banco ProCredit hace un llamado a la ciudadanía a priorizar la planificación y el ahorro, para evitar consecuencias que puedan afectar seriamente las finanzas personales, familiares y/o empresariales. Además, recuerda la relevancia de ser respetuosos y cuidadosos del medio ambiente, en una época en la que el consumo excesivo, que está relacionado con el uso desmesurado de recursos naturales para la producción, genera una gran cantidad de residuos y contaminación.