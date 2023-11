La Educación financiera llega a las aulas para enseñar a manejar de manera sostenible los recursos económicos

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) desde febrero establece varios cambios que ya se implementaron dentro del sistema educativo nacional este año lectivo. Hay otros que tendrán cabida en el ciclo lectivo 2024-2025. En ese año sufrirá cambios la malla curricular.

Educación financiera, informática, cívica y ética son algunas de las materias que el Ministerio de Educación incluirá de manera transversal dentro de la malla curricular desde inicial hasta tercero de bachillerato. Estos conceptos serán introducidos dentro de las materias ya establecidas.





Además, se dividirá a las materias en cuatro grupos: Tradicionales (Lenguaje, matemática, física, etc.), Transversales (Educación financiera, informática, etc.), Flexibles (Educación para el desarrollo sostenible, programación, etc.) y las Optativas.





Para Ricardo Vallejo, ingeniero contable y director comercial de iConta, “estos cambios, principalmente, la inclusión de la materia de Educación financiera supone un gran avance. Es necesario que desde edades tempranas se eduque sobre los conceptos, riesgos, oportunidades y herramientas financieras para desarrollar un bienestar financiero en la adultez.”





Así también el especialista afirma que “esta materia permitirá enfrentar desafíos, tomar mejores decisiones, aprovechar oportunidades, tomar riesgos y manejar de manera sostenible los recursos económicos”.





Esta materia dará la capacidad de comprender aspectos básicos sobre temas de finanzas y la gestión adecuada del dinero. Conceptos que deben ser percibidos de manera sencilla para que puedan ser aplicados dentro de la vida cotidiana.





Además, “la educación financiera se orienta en la capacidad de gestionar los asuntos de finanzas personales de manera eficiente, mediante el conocimiento para tomar decisiones adecuadas sobre las finanzas personales”, afirma Vallejo. Considerar aspectos como inversiones, compras de seguros, pagos de colegios o universidades, presupuestos, cuentas de ahorros y planificación para su jubilación, son temas que deben tener un total entendimiento para ser manejados de manera correcta.