La quinta temporada de la exitosa serie antológica Fargo se estrena en exclusiva por DIRECTV

La nueva temporada de la serie del aclamado creador, escritor, director y productor ejecutivo Noah Hawley que está inspirada en la película homónima de los hermanos Coen se podrá ver en el canal exclusivo OnDIRECTV (201 y 1201 HD) y en la plataforma de TV en vivo y streaming DGO [directvgo.com].





Mirá un adelanto:





Además, el canal emitirá una maratón de las cuatro temporadas anteriores previo al estreno de la quinta temporada.

DIRECTV, media tech company líder en conectividad, entretenimiento e información en Latinoamérica, estrenará la quinta temporada de Fargo, la serie antológica ganadora de los premios Emmy, AFI, Peabody y TCA creada para televisión, escrita, dirigida y producida por Noah Hawley, el jueves 23 de noviembre a las 21:00.





Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani, Sam Spruell y Dave Foley protagonizan el nuevo ciclo de la exitosa serie, que se podrá ver a través de OnDIRECTV, en los canales 201 y 1201 HD de la grilla de programación de DIRECTV y en su servicio de TV en vivo y streaming DGO [directvgo.com].





La nueva temporada de Fargo está ambientada en Minnesota y Dakota del Norte en 2019. Luego de que una inesperada serie de eventos ponga a Dorothy “Dot” Lyon (Juno Temple) en problemas con las autoridades, esta aparentemente típica ama de casa se ve sumergida de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás.









El sheriff de Dakota del Norte, Roy Tillman (Jon Hamm), ha estado buscando a Dot durante mucho tiempo. Roy cree que él es la ley y, por lo tanto, que está por encima de ella. A su lado está su leal pero irresponsable hijo, Gator (Joe Keery), que está desesperado por demostrar su valía ante su padre. Lástima que no tenga remedio. Entonces, cuando se trata de cazar a Dot, Roy recluta a Ole Munch (Sam Spruell), un vagabundo sombrío de origen misterioso.









Con sus secretos más profundos comenzando a develarse, Dot intenta proteger a su familia de su pasado, pero su cariñoso y bien intencionado esposo Wayne (David Rysdahl) corre por ayuda hacia su madre, Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh). La directora ejecutiva de la agencia de cobro de deudas más grande del país, la “reina de las deudas”, no pierde oportunidad de expresar su desaprobación con la elección de esposa de su hijo. Sin embargo, cuando el comportamiento inusual de Dot llama la atención de la policía de Minnesota Indira Olmstead (Richa Moorjani) y del ayudante de Dakota del Norte, Witt Farr (Lamorne Morris), Lorraine nombra a su abogado y asesor principal, Danish Graves (Dave Foley), para ayudar a su nuera. Después de todo, la familia es la familia. Pero Dot tiene una extraña habilidad para sobrevivir. Y, contra la pared, está a punto de demostrar por qué nunca se debe provocar a una madre Lyon.









Noah Hawley se desempeña como showrunner, productor ejecutivo, escritor y director y con su compañía productora 26 Keys lidera el equipo creativo de la nueva entrega de la serie. Los dos primeros episodios están escritos y dirigidos por Hawley.





Warren Littlefield (The Handmaid’s Tale, The Old Man, Dopesick) y su productora The Littlefield Company, también es productor ejecutivo junto con Steve Stark (Vikings: Valhalla, Wednesday, The Consultant) de Toluca Pictures, Kim Todd (The Handmaid’s Tale, Brave New World) y Joel y Ethan Coen. Fargo es una producción de MGM Television y FX Productions, con MGM Television como estudio principal. La serie es distribuida internacionalmente por Amazon MGM Studios Distribution.