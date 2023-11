Riesgos de la comida barf para mascotas

La comida cruda o barf para mascotas se ha puesto de moda en los últimos años, sin embargo, esta práctica puede poner en riesgo tanto a los animales como a sus dueños. Si bien existe una gran controversia a nivel mundial, con defensores y opositores, no existen estudios científicos que avalen que este tipo de dieta sea la mejor opción para la alimentación de perros y gatos domésticos. Al contrario, sí han surgido varios análisis especializados que muestran sus efectos negativos.





“Esta tendencia se basa en alimentar a las mascotas con alimentos crudos, principalmente con carne, vísceras, leche y huesos, argumentando que al estar en su estado natural brindan mejor calidad en nutrientes. Aparentemente esta afirmación es lógica, no obstante, no considera la evolución y adaptación natural que han tenido los animales domésticos, cuya biología actual no es igual a la de los animales en estado salvaje. Los cambios genéticos de los perros y gatos de casa, por ejemplo, muestran mejoras en su capacidad de digerir almidón o cambios en la metabolización de las grasas”, explica Martín Pazmiño, médico veterinario de Carnitas de Mimma.