18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, un llamado a la integración

. El Programa INTEGRA conformado por las organizaciones internacionales: Ayuda en Acción, CISP y HIAS a través de un conversatorio con expertos regionales en movilidad humana hicieron un llamado a la integración social y económica de las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en Ecuador

En el marco del Día Mundial del Migrante, el Programa INTEGRA, iniciativa regional financiada por la Unión Europea para atender a la migración venezolana, desarrolló el Conversatorio "Movilidad humana: Retos y desafíos frente a la Coyuntura Migratoria Regional", que contó con la presencia de un panel de expertos: Diego Lorente, experto Regional en Movilidad Humana de Ayuda en Acción; Lina Parra, Experta en Migración de la Universidad Andina Simón Bolívar; y Jacques Ramírez, Asesor de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.





En este espacio se analizó la coyuntura migratoria actual, partiendo de la realidad regional y de las medidas unilaterales impuestas por gobiernos de la región, relacionadas con la expulsión de su territorio de personas migrantes no regularizadas, que abordó Diego Lorente, quien mencionó: “Hay dos elementos estructurales importantes, uno es que se dimensione el fenómeno migratorio regional, teniendo en cuenta que un país solo no va a resolver esta situación. Y segundo, hay que cambiar la narrativa, y empezar a presentar los puntos positivos y no solo los negativos de la migración”.





Por su parte, Lina Parra abordó la realidad de la niñez en situación de movilidad humana y dijo: “Es fundamental entender que la integración de personas en situación de movilidad humana no es una cuestión de caridad sino una cuestión de derechos humanos, y que es clave priorizar la protección de niñas y niños no acompañados, que viven una serie de vulneraciones en su proceso migratorio”.





Mientras que, Jacques Ramírez mencionó: “Desde el Municipio de Quito estamos desarrollado políticas de integración, tanto para las personas migrantes como para las comunidades que les acogen, consideramos fundamental crear espacios para todas las personas, donde se propicie la unión. Este objetivo no podemos lograrlo solos, por eso reconocemos el valor de iniciativas tan importantes como las del programa Integra”.