Arma el look perfecto para festividades

En el espíritu festivo de la temporada, las personas buscan el mejor outfit que los acompañe en sus eventos, cenas, celebraciones y demás. La formalidad va quedando atrás y las nuevas tendencias comfy, casuales y chic se van imponiendo.





“Hoy podemos fusionar diversas prendas básicas o clásicas para elevar los looks. Fusionar moda y el estilo propio ayudará a encontrar el mejor atuendo para estas festividades. adidas ofrece una infinidad de prendas versátiles que van para cualquier ocasión”, asegura Manuela Proaño, asesora de estilo de adidas.





A continuación, la experta comparte las claves para lograr un estilo original, icónico y casual en estas fiestas:





1. Elige una prenda como la estrella del look





Iniciar la construcción de look puede resultar abrumador, sin embargo, se sugiere escoger una prenda que se quiera resaltar para que sea la inspiración. Puede ser un top, chaqueta o pantalón que inspire, alrededor del cual se elegirá el resto de prendas y accesorios.





Según Manuela, se puede seleccionar una opción en tendencia como los leggins cortos, por ejemplo adidas incluye en su línea adicolor prendas perfectas con colores básicos y que además tienen las líneas características de la marca; permitiendo miles de combinaciones. De la misma línea, se puede elegir tops o camisetas adicolor neuclassics que son ideales para hacer match con cualquier estilo.





Una vez se haya elegido a la estrella, la magia sucederá alrededor.





2. Paleta de Colores Inspiradora





En sintonía con la alegría y el espíritu festivo de diciembre, los colores llamativos y brillos son una buena opción para estas fechas. Desde rojos vibrantes hasta verdes eléctricos, la paleta de colores de la temporada refleja la energía y la vitalidad. Estos tonos no solo se limitan al calzado, sino que también se incorporan en las prendas de vestir, ofreciendo opciones versátiles para crear atuendos a la moda.





3. Los zapatos resaltarán el outfit





El toque final y más importante de un look está dado por el tipo de zapatos que se elija. De hecho, el uso de zapatos casuales o deportivos están en boga y son los preferidos para relajar un outfit o estar más cómodos en los diversos eventos.





La experta recomienda el uso de modelos en vanguardia, que destacan por su estilo moderno y elegante, y que aporte comodidad excepcional. Una gran opción son los adidas Rivalry, los cuales ofrecen diferentes colores para elevar el look, ejemplo de esto son los Rivalry Low rosa que ya se posicionan como los favoritos de la época.





Para hombres, una opción pueden ser los adidas Ozelia, un modelo futurístico que incluye sistema de amortiguación para ofrecer comodidad superior. Sin duda, van perfecto para esta ocasión.





4. Las opciones deportivas no se quedan atrás





Los compromisos deportivos en esta época no faltan, el brunch con el equipo de running o el último entrenamiento del año también van incluidos en la agenda. Sin embargo, es importante mantener el estilo y el confort.





Para mujeres, lo ideal será usar tonos naranjas, rojos o vibrantes como el caso de los leggins adidas Seamless, unas mallas confeccionadas con un tejido suave y elástico con una construcción sin costuras, y lo mejor, con colores adecuados para la época. Mientras que para hombres, se mantienen los tonos, pero se puede optar por unos adidas shorts tiro en color verde intenso, que junto a su camiseta pueden armar un bastante casual.





5. No olvides los accesorios





Sin duda, un outfit no está completo sin los accesorios adecuados. Proaño sugiere incorporar aretes y pulseras dorados o plateados según los tonos de la vestimenta e incluso, si es un evento en el día incorporar gafas. Es importante no recargar el look, pero si aportar originalidad.





Adidas ofrece una variedad de opciones básicas y clásicas para armar el mejor look para las festividades. Se puede encontrar sus productos en tiendas adidas Originals y Performance a nivel nacional.