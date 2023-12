Etafashion te acompaña a terminar el año con estilo

Etafashion, una marca de ropa 100% ecuatoriana, ha sido parte de momentos especiales para muchas personas en todo el pais. Para nuestra tienda, es fundamental ser mucho más que un centro de compras familiar, también buscamos ser aliados al momento de elegir prendas o productos que se adapten a cada necesidad, personalidad y estilo.





Este fin de año, los tonos blancos, negros, grises, azules plateados y dorados serán los protagonistas. Las lentejuelas, telas satinadas y brillos estarán en tendencia, capturando miradas y atención.





En Etafashion, queremos acompañarte para cerrar el año de la mejor manera. Además de moda, te ofrecemos los mejores tratamientos para lucir una piel y cabello radiantes. En nuestras 28 tiendas a nivel nacional, encontrarás los mejores productos de marcas reconocidas como: Babaria, Byphasse, L'Oréal, Professional Spa, SAMY, NIVEA, Catrice, NEVADA, Umbrella y ST. Ives, ideales para todo tipo de piel.





Para quienes buscan realizar cábalas, ofrecemos prendas interiores amarillas que pueden llevar consigo para atraer la suerte en el 2024.





Y si aún no has encontrado el regalo perfecto o los artículos que buscabas, no te preocupes, Etafashion tendrá su trasnochón especial de fin de año con descuentos de hasta el 50% en toda la tienda. Además, debes estar atento, porque a partir del 28 de diciembre comenzaremos nuestra campaña de rebajas con precios especiales desde $9,99 y descuentos de hasta el 50%.





Etafashion agradece tu compañía durante este 2023 y estará encantado de ser parte de tu 2024, generando empleo y ofreciendo productos y servicios de calidad para todos los ecuatorianos.