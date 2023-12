Feria GO Quito ARTISAN en GO Quito Hotel: Arte, Sostenibilidad y Comunidad

Con Con el objetivo de impulsar acciones con responsabilidad social y su compromiso en pro de la comunidad, Go Quito Hotel presenta GO Quito ARTISAN, una feria de arte, diseño, artesanía y gastronomía que busca promover la economía local y la conexión entre creadores, emprendedores y la comunidad en general.

ARTISAN es un espacio para sumergirse en la riqueza cultural de Ecuador. Tanto residentes locales como turistas internacionales encontrarán una plataforma de diversidad para interactuar con artesanos, se llevará a cabo el 2, 8, 9 y 16 de diciembre de 2023 en las instalaciones de Go Quito Hotel ubicado en la Eloy Alfaro y Catalina de Aldaz.





Este espacio se transformará en un vibrante epicentro donde los talentos locales convergen para exhibir sus productos y servicios únicos, pensando en la diversidad de nuestro público, ARTISAN contará con actividades para niños y la familia en general. Desde espectáculos de música y teatro hasta opciones gastronómicas típicas de la ciudad, la feria ofrece una experiencia completa y accesible para todos.





Alexander Hinojosa Gerente de Operaciones de Go Quito Hotel comenta “en GO Quito Hotel, creemos en las acciones con enfoque en responsabilidad social como pilar fundamental, con ARTISAN, no solo celebramos el arte y la creatividad, sino que también construimos puentes hacia un futuro sostenible.”





Los participantes en ARTISAN han sido seleccionados a través de un proceso riguroso que garantiza la diversidad de categorías y la calidad de los emprendimientos presentados. Se contará con aproximadamente 90 emprendimientos en total, en cada fecha participarán alrededor de 30 stands. Una variedad que refleja la creatividad y la innovación de la comunidad local.





Valeria Jácome, dueña de su emprendimiento Planta Pallets realiza macetas personalizadas, y por 30 años desempeño su profesión como maestra, a raíz de la pandemia y por una complicación de salud, se vio en la necesidad de crear e impulsar su negocio, “de repente me quede sin trabajo y tengo hiperacusia, viéndome en esta situación empecé a buscar formas de solventar mis gastos y desde abril de 2020 empecé a vender mi primer huerto”, comentó.





De esta manera Go Quito Hotel, refuerza su compromiso genuino con la comunidad y la cultura local sostenible. El creer y poder apoyar a emprendedores locales es una oportunidad única para descubrir sus talentos y contribuir al crecimiento de sus negocios. Es un acto de respaldo y aprecio hacia la creatividad y esfuerzo de nuestra comunidad emprendedora.