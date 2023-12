Kobe Suchi & Rolls abre su quinto local en Guayaquil

Nathaly Guevara, gerente de marketing; Kleber Molina, director general y, Luis Narváez, chef ejecutivo de Kobe Sushi & Rolls

● La cadena de comida fusión japonesa ecuatoriana Kobe Sushi Rolls abre su quinto local en Guayaquil con una inversión de USD $245 mil dólares. En este 2023, se abrieron 4 locales en la ciudad que son Mall del Sol, Plaza Batán, Mall del Norte y Plaza Tía La Joya.





● Como parte de su campaña de apertura, del 1 al 15 de diciembre, habrá promociones únicas entre las que se encuentran All You Can Eat por $9,99 y envíos a domicilio sin costo alguno.





Kobe Sushi & Rolls, cadena de comida fusión japonesa ecuatoriana, abre al público su quinto local en Guayaquil, ubicado en Plaza Tía La Joya. Este sector ha sido elegido por la marca, por el crecimiento y expansión que ha tenido en los últimos años, convirtiéndose en una oportunidad para incrementar su posicionamiento en la ciudad.





Kleber Molina, director general, anunció que la meta del 2023 fue que la marca tenga un mayor crecimiento a escala nacional, por lo que el 2023 cierra con un total de 19 restaurantes. Solo en Guayaquil, durante este año, se han inaugurado 4 nuevos locales en Mall del Sol, Plaza Batán, Mall del Norte y el último en Plaza Tía La Joya.





Este nuevo local tuvo una inversión de USD $245 mil y, como parte de su compromiso con la sociedad y el desarrollo del país, genera 20 nuevas fuentes de empleo con proyección a crecimiento en los próximos meses. Cabe mencionar que, todos los colaboradores han pasado por un proceso de capacitación para brindar el servicio de calidad que les caracteriza.





Como parte de su lanzamiento, del 1 al 15 de diciembre, el nuevo local de Plaza Tía tiene varias ofertas para sus nuevos clientes entre las que se encuentran All You Can Eat (Todo lo que puedas comer) por USD $9,99 por persona, lo que equivale a un 50% de descuento en el precio normal. Además, habrá entregas a domicilio sin costo alguno; esto con el objetivo de que sus consumidores conozcan los sabores de fusión japonesa ecuatoriana de Kobe.





● Proyección para 2024:





Asimismo, Nathaly Guevara, gerente de marketing, mencionó que dentro de sus planes para el 2024 se encuentran la apertura de 3 nuevos locales más en Guayaquil y 1 en Cuenca. Para ello, estiman una inversión de USD $900 mil dólares. Su objetivo para el próximo año será expandir la propuesta de comida fusión japonesa ecuatoriana, a lo largo del país.