L’occitane junto Plastic Odyssey trabajan para combatir la contaminación plástica de los Océanos

20 toneladas de plástico terminan en el océano cada minuto; una vez en el mar, la mayoría del plástico es irreparable

Del 15 de noviembre al 6 de diciembre de 2023, Plastic Odyssey atracó en el Yacht Club del Malecón Simón Bolívar, en el corazón de Guayaquil, marcando así el cierre de su travesía de soluciones frente a la polución plástica en América del Sur, antes de iniciar su travesía por el Pacífico.





Nacido en 2016 por iniciativa de Simon Bernard, Alexandre Dechelotte y Bob Vrignaud, dos jóvenes marineros y un ingeniero apasionados por las tecnologías sencillas y la protección del medio ambiente, Plastic Odyssey se basa en un hecho simple: 20 toneladas de plástico terminan en el océano cada minuto. Una vez en el mar, la mayoría del plástico es irreparable. Por ello, la acción del proyecto se centra en tierra firme con dos pilares principales: Clean up the Past (limpiar el pasado) y Build the Future (Construir el futuro).





Entre las actividades programadas se incluyeron conferencias de prensa para presentar la expedición, capacitaciones técnicas para emprendedores del reciclaje comprometidos con la lucha contra la contaminación plástica, incubación de proyectos locales a bordo, visitas educativas para estudiantes al buque, exhibición de soluciones descubiertas durante la expedición para el público en general, proyecciones del documental Plastic Odyssey, y numerosas acciones sobre el terreno.





Dentro del cronograma ejecutado durante su estadía, L'Occitane, la reconocida marca de productos de belleza y bienestar, comprometida con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental a lo largo de los años, realizó un encuentro con influenciadores líderes en tema ambientales como Claudia Salem, Andrea Rendón, entre otros, que pudieron recorrer el buque y conocer más acerca de la iniciativa de la organización pionera en la lucha contra la contaminación plástica.





L'Occitane ha adoptado prácticas ecológicas en la fabricación de sus productos y ha buscado constantemente formas de minimizar su impacto en el medio ambiente. Su objetivo es asegurar que el 100% de las botellas estén hechas de plástico 100% reciclado y que el 100% de sus tiendas ofrezcan un servicio de reciclaje para el 2025. En 2017, el uso general de plástico de la marca se redujo en un 7% gracias a que los clientes optaron por soluciones ecológicas como las ECO-REFILLS: una manera eco-fácil de reducir el plástico.







"... y las empresas necesitan hacer más que reducir su impacto en el planeta. Tienen la responsabilidad y el deber de encontrar soluciones reales y concretas para generar valor para nuestro ecosistema. Como principal patrocinador de Plastic Odyssey, L' OCCITANE en Provence apoya un proyecto centrado en transformar los residuos plásticos en un recurso y contribuir así al desarrollo de una nueva economía. Estamos orgullosos de ser el socio principal, durante cinco años, y de formar parte de esta increíble aventura humana por el bien de la humanidad."





-Adrien GEIGER, director de marca global de L'Occitane en Provence





Juntos, estos dos actores clave se embarcan en una aventura única y sorprendente para transformar los residuos plásticos en un nuevo recurso. Durante un período de tres años el barco recorrerá más de 40.000 millas náuticas para concienciar y convertir el plástico en un nuevo recurso, los clasificará y los reciclará a bordo, y el plástico no reciclable se convertirá luego en combustible. Todo esto bajo el padrinazgo de L’Occitane quien figura como el principal auspiciante.