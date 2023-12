Pfizer recibe todas las aprobaciones regulatorias necesarias para completar la adquisición de Seagen.





Espera cerrar la adquisición de Seagen el 14 de diciembre de 2023.





Anuncia cambios en la organización comercial para incorporar Seagen y mejorar el enfoque, la velocidad y la ejecución.





Pfizer organizará una conferencia con analistas e inversores el miércoles 13 de diciembre de 2023 a las 8:30 am EST para hablar sobre la adquisición de Seagen, la nueva organización comercial y proporcionar orientación financiera para todo el año 2024.





Pfizer Inc. (NYSE: PFE) anuncia hoy que el periodo de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, expiró el 11 de diciembre de 2023, con respecto a la adquisición pendiente por parte de Pfizer de Seagen Inc. (NASDAQ: SGEN). Pfizer y Seagen ya han recibido todas las autorizaciones reglamentarias necesarias para completar la adquisición. Pfizer espera cerrar la adquisición de Seagen el 14 de diciembre de 2023, sujeto al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Para responder a las preocupaciones de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU., Pfizer ha decidido donar irrevocablemente los derechos de autor de las ventas de Bavencio® (avelumab) en EE.UU. a la American Association for Cancer Research (AACR). Esta donación sin restricciones apoyará a la AACR en su misión de prevenir y curar el cáncer mediante la investigación, la educación, la comunicación, la colaboración, la política científica y la financiación de la investigación oncológica.





Cambios en la organización comercial

Pfizer también anuncia cambios en su organización comercial para incorporar a Seagen y mejorar el enfoque, la velocidad y la calidad de la ejecución. En concreto, Pfizer creará una organización comercial integral denominada Pfizer Oncology Division, que integrará determinadas operaciones comerciales y de Investigación y Desarrollo de Oncología de ambas empresas y estará dirigida por el Dr. Chris Boshoff, que pasará a ser Jefe de Oncologías y Vicepresidente Ejecutivo, y seguirá reportando al Dr. Albert Bourla, Presidente y Director Ejecutivo de Pfizer.





Pfizer dividirá su organización comercial no oncológica en dos divisiones comerciales más centradas: la División Comercial de Pfizer EE.UU., que estará dirigida por Aamir Malik, que pasará a ser Director Comercial de EE.UU., Vicepresidente Ejecutivo, y seguirá reportando al Dr. Bourla; y la División Comercial Internacional de Pfizer, que estará dirigida por Alexandre de Germay, que se incorporará a Pfizer como Director Comercial Internacional, Vicepresidente Ejecutivo, y reportará al Dr. Bourla. La información biográfica de Alexandre de Germay puede consultarse aquí. Mientras que estos tres líderes comenzarán la transición a sus nuevas funciones inmediatamente después de la finalización de la adquisición de Seagen, la nueva estructura entrará en vigor el 1 de enero de 2024.





