Tres estilos playeros que marcarán la temporada

¡Suena emocionante! La temporada de playa siempre trae consigo esa sensación de alegría y libertad. De Prati nos presenta algunas tendencias para aprovechar al máximo el verano, donde se destacan los total looks, los vestidos en sus presentaciones midi y maxi, así como las faldas, prendas combinables con una gran variedad de texturas y colores.





1. Total Look Veraniego





¡Definitivamente, los conjuntos de dos piezas son una elección perfecta para lucir elegante y a la moda sin esfuerzo! Aquí hay algunas recomendaciones para sacar el máximo provecho de estos total looks de De Prati:





· Tonalidades neutras: Los conjuntos en tonos neutros como beige o terracota son ideales para crear looks que se adaptan a diversas ocasiones. Estos colores son fáciles de combinar y puedes jugar con accesorios llamativos para hacer una gran diferencia y darle un toque al conjunto.





· Estampados vibrantes para el verano: Si buscas un look más audaz y lleno de vida, opta por conjuntos con estampados en colores vibrantes de verano. El verde o café con blanco son opciones excelentes que reflejan la frescura de la temporada y se pueden combinar con accesorios sencillos en tonos neutros para equilibrar el conjunto y mantener el enfoque en el estampado.





· Accesorios que complementen: Para resaltar el look, una cartera tejida con yute añade un toque bohemio al outfit y unas sandalias o zapatos cómodos son ideales para generar contraste positivo a tu estilo veraniego.









2. Vestidos y faldas





¡Indudablemente, los vestidos y faldas son prendas clave para lucir increíble en la playa con comodidad y estilo! Aquí tienes algunas sugerencias para aprovechar al máximo estas piezas durante tus días de verano:





· Unicolor o estampados tropicales en vestidos: Opta por vestidos en un solo tono para un estilo elegante y que funcione tanto de día como de noche. O atrévete con estampados tropicales y florales que capturen la esencia del verano y añadan un toque fresco, perfecto para la playa y los atardeceres.





¡Un tip! Considera vestidos con cortes favorecedores, como escotes en la espalda o detales de tirantes cruzados, para agregar un toque extra de estilo.





· Faldas, mini, midi y maxi: Las faldas mini resaltarán y alargarán la silueta y son perfectas para ocasiones más informales. Combínalas con una top entallada o una crop top para un look juvenil.





Por su parte las faldas midi son ideales para la playa, favorecedoras para estilizar la figura, se puede combinar con tops entallados o sueltos.





Las maxi faldas pueden aumentar visualmente la estatura si se llevan a la cintura. Combínala con una prenda superior que no oculte el comienzo de la falda para un look fluido y veraniego. Aquí también puedes usar tu bikini para un look más relajado.





¡Un tip! Explora tonalidades veraniegas y alegres como el apricot crush (naranja), blanco o verde lima para añadir vitalidad a tu vestuario de playa.





3. Estampados





Vestir prints coloridos en la playa es una excelente manera de expresar tu estilo alegre y vibrante. Aquí tienes algunas sugerencias para incorporar estos estampados tropicales en tu closet:





Para mujeres: Combinar crop tops con faldas estampadas para un look fresco y veraniego. Los estampados en rosa, verde lima o blanco son ideales para capturar la esencia tropical y aportar un toque de diversión al outfit.





Otra sugerencia es optar por vestidos, los cortos con estampados llamativos crean un look desenfadado y juvenil y los largos con prints tropicales son perfectos para ocasiones más elegantes durante la tarde o incluso para una cena en la playa. Ambos se pueden combinar con sandalias y accesorios sencillos.





Para hombres: Las camisetas con prints florales y alegres son un must para los hombres en la playa, combinadas con bermudas en tonos celeste y azul, le darán un toque fresco y casual al look.





¡Un tip! No tengas miedo de experimentar con la combinación de estampados. En la playa, la moda es más relajada, ¡así que diviértete mezclando estampados!





Recuerda que la playa es el lugar perfecto para jugar con colores y estampados atrevidos, así que disfruta al máximo de esta experiencia de moda playera.