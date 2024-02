Ecuador entre los países más "PET Friendly" de América Latina

El portal inmobiliario Plusvalía, presentó los resultados del levantamiento de información sobre la apertura y convivencia con mascotas en América Latína. Este estudio se realizó en las principales ciudades de cada país tanto a hombres como a mujeres con la finalidad de conocer la posturas sobre el objetivo del estudio.





El estudio revela que el 86,9% de ecuatorianos convive con mascotas, liderando las cifras junto con Argentina (87,84%), seguido por México (85,07%) y Perú (77,89%).





De la misma forma también lidera las cifras en porcentaje de ciudadanos que se oponen a las restricciones de no convivencia con mascotas en un 63,64% sin embargo la muestra refleja que el 36,36% si concuerda con estas restricciones lo que implica que existe un gran porcentaje de ecuatorianos que concuerda con la idea de que se prohíba convivir con mascotas.





Un dato importante en que concuerdan los países y cuyas diferencias son mínimas es el número de mascotas para convivir cuyas cifras son: Argentina (48,89%), Ecuador (44,85%), México (32,5%) y Perú (50,75%), variables importante debido a que estos datos dan a conocer la apertura a nuevos comportamientos con mascotas.





La información de este estudio deja una puerta abierta a la cultura de la adopción de mascotas debido a que unas cifras revela en altos porcentajes que la compra o adopción de mascotas no se ven perjudicadas por las restricciones del inmueble.





El portal continuará realizando estudios sobre comportamiento y tendencias que permitirán conocer más sobre los sectores y lugares donde se brinda más apoyo y acogida a los amigos con cola, sobre todo aportar la cultura de adopción de “amigos de 4 patas”.





Ritmo de vida e ingresos como limitante





En el estudio también existen variables que reflejan que existe un importante grupo de personas que tienen la apertura para convivir con mascotas, sin embargo tienen limitantes por las que no tienen mascotas: el 36% indica que no tienen mascotas por temas de tiempo, su ritmo de vida no les permite brindarle la atención suficiente, 18% por motivos de alergias y un 9% por espacio en su vivienda.





Por otra parte en una variable que indica si las personas estarían dispuestas a pagar más por un inmueble si se les permite mascotas, el 57% no se acoge a esta condición, sobretodo en un contexto económico que vive el país que no permite pasar su presupuesto de gastos mensual.

Un país abierto a la gente Pet Friendly





Los arrendatarios ecuatorianos reflejaron su cariño a los animales, al reflejar en el estudio que el 84% aceptarían que sus inquilinos tengan mascotas en la propiedad un tema muy favorable para las personas amigables con las mascotas y que estan dispuestos a ir donde sea con sus amigos de 4 patas.