Los 5 errores financieros más dañinos para el bolsillo

Los malos hábitos financieros son más comunes de lo que se piensa, lo importante es empezar a identificarlos para corregirlos a tiempo. Evitarlos o irlos disminuyendo de manera progresiva ayudará a mejorar las finanzas personales y familiares poco a poco, ya que se contará con mayor liquidez.





“Tener un mejor control del dinero tiene un impacto positivo general en nuestra vida, puesto que es una herramienta tangible que nos permite alcanzar nuestros objetivos personales, y en la medida en que aprendamos cómo administrarlo de manera correcta, evitando errores financieros comunes, será más fácil pasar de los sueños a la práctica”, recomienda Esteban Correa, subgerente Comercial de Andalucía.





¿Cuáles son esos errores financieros que más perjudican el bolsillo familiar y personal? A continuación, Andalucía recopiló los 5 más comunes con el objetivo de contribuir a una mejor cultura financiera:





No llevar un control de gastos: Puede parecer un hábito inofensivo, sin embargo, es muy dañino para las finanzas personales, ya que al no llevar un registro de los gastos fijos no sabremos con certeza cuánto dinero se requerirá en el mes, gastando más de la cuenta, inclusive despilfarrando los recursos. Esto provoca gastos sin control, viviendo el día a día, sin optimizar los recursos ganados.





Darle mal uso a la tarjeta de crédito: Cuando se usa para satisfacer un deseo inmediato, muchas veces innecesario, y solo por moda. Este es uno de los peores hábitos financieros, ya que la persona tiene una sensación falsa de liquidez, cuando la realidad es que está endeudándose. Es mucho peor cuando se cae en diferimiento sin control, sobrepasando la capacidad de pago mensual del tarjetahabiente.





No ahorrar: Existe la creencia errónea de que el ahorro es un privilegio, cuando realmente todas las personas pueden hacerlo, sin importar la cantidad de dinero. De acuerdo con el especialista de Andalucía, la falta de ahorro perjudica a la economía personal al no contar con un colchón para emergencias, o simplemente darse un lujo, como el irse de viaje. El ahorro también es una acción de primera necesidad.





No invertir: Muchas personas tienen temor a invertir porque piensan que van a perder, pero es más peligroso, el gastar por gastar, sin un objetivo claro. La planificación económica es una manera de invertir el dinero para generar rentabilidad.





Tener más gastos que ingresos: Vivir fuera de las posibilidades económicas implica un autoengaño, por lo que el dinero nunca va a alcanzar, ni va a ser suficiente. Esto además afecta la salud financiera, generando estrés, mal humor y desfinanciamiento.





¿Cómo revertir estos errores financieros?





● Conoce tus gastos: La tecnología puede convertirse en un gran aliado, existen muchas plataformas gratuitas en línea que pueden ayudarte a administrar tu dinero. “Un archivo en Excel o el tomar nota en un cuaderno, cualquier alternativa que esté al alcance, lo importante es acostumbrarse a llevar un control mensual”, detalla el experto de Andalucía.





● Identifica, prioriza y elimina: Después de hacer la lista del presupuesto necesario, es posible identificar fácilmente cuáles son los que se pueden eliminar o reducir. No está mal darse un gusto, lo malo es convertirlo en una costumbre.





● Revisa tus deudas y estados de cuenta: Ponte un recordatorio, trata de liquidar deudas viejas antes de adquirir unas nuevas, hay gastos que son necesarios pero que todavía pueden esperar. El crecimiento personal y económico, viene de la mano del autocontrol.





● Limita tu tarjeta de crédito al máximo: Lo ideal es utilizarla únicamente para aquellos gastos que valgan la pena y que sean una inversión a largo plazo, por ejemplo, un artículo que sea de primera necesidad y que va a ayudar a mejorar la calidad de vida en algún aspecto, siempre verificando precios, varias opciones y la capacidad de pago.





● No uses tu tarjeta como dinero extra: Siempre se debe recordar que es un instrumento de financiamiento que incluye un valor e intereses por su uso, es decir, que es una deuda.





● Establece un objetivo: Esto ayuda a medir los gastos y no vivir únicamente el presente. Trabaja día a día para alcanzar tus metas, ese viaje, ese curso de inglés, esa compra de tus sueños, ¿qué tal si lo pagas de contado, en base a tus ahorros?





● Empieza a ahorrar: No sigas aplazando este buen hábito, las instituciones financieras pueden convertirse en grandes aliadas al brindar alternativas seguras, donde puedes ir guardando tu dinero, desde pequeños montos, además te convertirán en un inversionista. En Andalucía existen varias alternativas de ahorro programada, con tasas de interés competitivas para dar un mejor rendimiento a los ahorros.





“Todo esfuerzo para evitar estos errores financieros ayudará a tener una mejor salud financiera y a tomar decisiones adecuadas. Nunca es demasiado tarde para aprender sobre finanzas y no es necesario ser un experto en el tema, simplemente, requiere de tiempo y esfuerzo”, concluye Esteban Correa, subgerente Comercial de Andalucía.