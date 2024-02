Unilever presenta el nuevo Axe Black Remixed

Unilever líder mundial en cuidado personal, se complace en presentar su más reciente innovación de AXE, la marca de fragancias masculinas #1 del mundo. La marca se une con el artista y productor musical Bizarrap para remixar la icónica fragancia de su portafolio.





Axe Black Remixed Feat Bizarrap. Esta nueva fragancia es el resultado de una colaboración única que fusiona el poder de un aroma inigualable con la música innovadora de uno de los productores más influyentes de la escena actual.





La colaboración con Bizarrap, reconocido por su estilo distintivo y su habilidad para mezclar géneros musicales, ha dado como resultado una fragancia que capta la esencia de la confianza y la originalidad.





"AXE, la icónica marca de cuidado personal, y el talentoso productor musical BZRP, presentan su emocionante colaboración con el lanzamiento de "AXE Black Remixed", esta fragancia representa una emocionante experiencia que fusiona lo fresco con lo sofisticado.





Las notas de pera aportan una sensación vibrante, mientras que el toque de madera añade una profundidad y calidez que la hacen irresistible.", expresó Roberto Armendariz - Personal Care Marketing Chief





Esta colaboración llegó a toda Latinoamérica y España, y el lanzamiento oficial se realizará durante un evento exclusivo, desde Guayaquil y otras ciudades de Latinoamérica, el cuál será el escenario para experimentar el placer olfativo que brindará esta fragancia, preparada para cautivar a los fans de BZRP y AXE.





“AXE es una marca que uso desde que era chico, y cuando me contaron de esta nueva colaboración no dudé porque verdaderamente me gusta”, expresó Bizarrap.





La nueva fragancia ya está disponible en todos los supermercados del país en formato body spray de 150ml. Esta edición se presenta en un atractivo envase que refleja la combinación de la música y el mundo de fragancias, con un diseño moderno e icónico, que captura la esencia de la colaboración entre AXE y BZRP. La fragancia estará en venta por tiempo limitado.





Acerca de Unilever





Unilever es uno de los principales proveedores mundiales de productos de Belleza y Bienestar, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar y Nutrición. Llevamos 27 años apostando por Ecuador a través de la producción nacional, el talento local y marcas icónicas como Deja, Rexona, Dove, Pingüino, Sedal, Ego, Aromatel, Pond’s, Axe y Fortident; que están presentes en el día a día de los ecuatorianos.





Generamos alrededor de 700 empleos directos en el país y aproximadamente 200 millones de dólares en ventas. Contamos con dos plantas de manufacturas: detergentes y helados. Así como con un centro de distribución de alta eficiencia, ubicados en vía Daule, Guayaquil.





Como parte de una exitosa compañía global con presencia en más de 190 países, 127.000 empleados y productos utilizados diariamente por 3400 millones de personas en el mundo, nuestra visión es ser el líder mundial en negocios sostenibles y demostrar cómo nuestro modelo de negocio orientado al futuro y guiado por un propósito impulsa un rendimiento superior. Tenemos una larga tradición de ser una empresa progresista y responsable.





Unilever Compass, nuestra estrategia de negocios sostenibles se establece para ayudarnos a ofrecer un rendimiento superior e impulsar un crecimiento sostenible y responsable, al mismo tiempo: mejorar la salud del planeta; mejorar la salud, la confianza y el bienestar de las personas; y contribuir a un mundo más justo y socialmente inclusivo.





Para más información de Unilever y sus marcas visita: www.unilever.com.