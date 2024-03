El pasado 20 de febrero se realizó en el Quorum del Paseo San Francisco el primer evento Inmersivo de Educación y Orientación Vocacional, liderado por The U For YOU Ecuador, donde más de 500 pudieron vivir una experiencia inmersiva la cual exponía las principales dolencias de los jóvenes al momento de elegir una carrera como el estrés, la confusión y la tristeza.





El evento contó con más de 50 stands con representación de más de 80 universidades internacionales con una oferta académica de alrededor de 800 carreras, entre las cuales se destacó ingeniería mecánica, negocios, arte y diseño de modas.





La elección de una carrera es un proceso personal y puede generar una variedad de emociones en los jóvenes como presión y estrés. La elección de una carrera a menudo se percibe como una decisión crucial que impactará significativamente en la vida de una persona, lo que puede aumentar la presión y la ansiedad.





Bárbara Wright , directora de The U For You Ecuador explicó que es indispensable que los jóvenes cuenten con una guía al momento de elegir su camino académico y que para esto es necesario tener conocimiento del perfil, el lugar dónde quiere estudiar y el presupuesto con el que cuenta.









Expectación y Emoción: Muchos jóvenes sienten emoción y anticipación al pensar en las posibilidades que se les presentan al elegir una carrera. Pueden estar emocionados por la perspectiva de estudiar algo que les apasiona y que pueda conducirlos a una carrera satisfactoria.





Incertidumbre: Muchos jóvenes pueden sentir incertidumbre sobre el futuro y la dirección que están tomando. La falta de claridad sobre qué carrera elegir y cómo afectará sus vidas puede generar inseguridad.





Influencia Externa: Los jóvenes a menudo son influenciados por las expectativas de sus padres, familiares, amigos y la sociedad en general. La presión de cumplir con las expectativas de los demás puede afectar sus emociones durante el proceso de elección de carrera.





Exploración Personal: Algunos jóvenes pueden sentir la necesidad de explorar diferentes opciones antes de tomar una decisión final. Esto puede llevar a sentimientos de exploración, curiosidad y autoconocimiento.





Motivación y Determinación: Aquellos que tienen una clara comprensión de sus metas y pasiones pueden experimentar una fuerte motivación y determinación al elegir una carrera. La alineación de la elección de carrera con los intereses personales puede generar un sentido de propósito.





Miedo al Fracaso: La preocupación por elegir mal y temer que la elección de carrera no sea la correcta es común. El miedo al fracaso y a tomar decisiones equivocadas puede generar ansiedad.





Es importante destacar que estas emociones pueden variar significativamente de una persona a otra. La elección de una carrera es un proceso único y personal, y cada individuo lo aborda de manera diferente en función de sus circunstancias, valores y experiencias.