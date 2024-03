Tras la gran acogida que tuvo su último recital en la capital en el 2023, el CEN Jazz Ensemble regresa a Quito con una nueva propuesta musical: “Quito Jazz Night 2.0”.





La banda, dirigida por el talentoso maestro Freddy Bolaños, ofrecerá el concierto el jueves 21 de marzo, de 19h00 a 20h00, en el auditorio de la sede Quito del Centro Ecuatoriano Norteamericano, ubicado en la Av. Amazonas y La Prensa (antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre).





El evento, gratuito para el público de todas las edades, promete un alegre espacio de apreciación a este género musical, a través de temas como What You Won't Do For Love, After The Love Has Gone, Play That Funky Music; y, piezas instrumentales como Double Jeopardy, Bali Run y Down The Wire, entre otras.





Este evento cultural ofrece a las nuevas generaciones y fanáticos del jazz la oportunidad de deleitarse con reconocidas canciones, interpretadas por esta banda integrada por músicos ecuatorianos de gran trayectoria, como lo son Xavier Jeldes en el bajo, Andrés Figueroa en la batería, Joel Icaza en el teclado, Harry Game en el saxofón, Luis Napolitano en la guitarra y, como cantante invitada, Vivianna Gómez.





“El CEN promueve este género musical representativo de los Estados Unidos, de la mano de talentosos artistas que conforman el CEN Jazz Ensemble, un grupo con más de diez años de trayectoria, que ha llevado buena música y excelentes shows a diferentes rincones del país”, destaca Deborah Chiriboga High, directora general del CEN.





Con este tipo de espectáculos, el CEN ratifica su misión de fortalecer los lazos de hermandad entre las culturas norteamericana y ecuatoriana, generando nuevas oportunidades para que la ciudadanía pueda disfrutar en vivo de diversas representaciones artísticas.









Acerca del CEN:





El CEN fue fundado el 4 de mayo de 1951 con la misión de brindar un espacio de integración entre Ecuador y Estados Unidos a través de la difusión de actividades culturales gratuitas al público y la enseñanza del idioma inglés.





El CEN realiza más de 50 eventos culturales anualmente a nivel nacional, y gradúa a más 700 estudiantes cada año, quienes aprueban certificaciones internacionales en inglés. El CEN cuenta con tres sedes, dos en Guayaquil (Centro y Urdesa) y una en Quito, además de clases online, con las cuales llega a alumnos en las 24 provincias del país.





Todas las sedes cuentan con aulas equipadas, biblioteca, laboratorio de idiomas, y salas de conferencias, además del auditorio del CEN Centro, con capacidad para 450 personas. De esta manera, el CEN ha logrado crear un espacio donde la cultura y la educación coexisten hasta el día de hoy.