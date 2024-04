La World Photography Organisation anunció a los ganadores de los premios Sony World Photography Awards 2024 en una ceremonia de gala especial realizada en Londres. En su 17° edición, la ceremonia de los premios es un importante evento anual donde se premia a las mejores fotografías del mundo contemporáneo, y se homenajean imágenes e historias que han tenido resonancia en públicos de todo el mundo el año anterior.





Las imágenes ganadoras, finalistas y preseleccionadas se exhibirán a partir del 19 de abril en la muestra de los premios Sony World Photography Awards 2024, en la Somerset House de Londres.





FOTÓGRAFO DEL AÑO





Juliette Pavy obtuvo el prestigioso premio Fotógrafo del Año por su serie Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women. Pavy ganó un premio en efectivo de USD 25 000, una variedad de equipos de imagen digital de Sony y la oportunidad de presentar una nueva serie de sus obras en la exhibición de los premios Sony World Photography Awards 2025. La serie de Juliette es un proyecto documental que explora los graves y perdurables impactos de la campaña de control de natalidad realizada por las autoridades danesas en Groenlandia en los años 60 y 70.









Pavy fue elegida entre los 10 ganadores de las diferentes categorías de la competencia Profesional, anunciados hoy junto con los ganadores de los 2.° y 3.° puestos de cada categoría. Desde apremiantes historias que documentan el cambio climático y nuestra relación con la naturaleza, hasta retratos íntimos de personas y comunidades, los ganadores y los finalistas de la competencia Profesional de este año son una muestra de la extraordinaria variedad de prácticas fotográficas de todo el mundo.





REPRESENTACIÓN LATINOAMERICANA





El argentino Jorge Mónaco se coronó campeón global de la categoría Portafolio, con su serie Retratos y Paisajes, con la que busca concientizar y promover la inclusión, ofreciendo una perspectiva reflexiva sobre la diversidad humana. “Mi foco está en la sinceridad y la autenticidad, invitando al espectador a profundizar en las historias íntimas de los protagonistas”, comentó Jorge.





Nacido en Buenos Aires, Jorge Mónaco es profesor de fotografía impartiendo cursos, talleres y seminarios. Desde 1995 es director de la Escuela Nacional de Fotografía ENFO en Buenos Aires, Argentina. Sus fotografías forman parte de colecciones oficiales y privadas, que han sido expuesta en Argentina, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, Malasia, Singapur, China, Hong Kong, Macao, India, Sri Lanka, Canadá, México, Rusia, Luxemburgo, Sudáfrica, Italia, España, Portugal, Escocia, Austria, Bélgica, Nueva Zelanda, Australia, Turquía, Rumania, Estonia, Filipinas y Kazajstán.





Respecto a este importante premio, Mónaco comentó: “Recibir el primero lugar en la categoría Portafolio de la competencia Profesional de los Sony World Photography Awards 2024 por mi serie de Retratos y Paisajes es un reconocimiento significativo. Este logro confirma el esfuerzo y dedicación que he invertido en mi trabajo y me motiva a seguir explorando y captando la belleza del entorno que me rodea. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir mi visión artística con el mundo.”









CEREMONIA DE PREMIACIÓN





En particular, durante esta ceremonia también se homenajeó al aclamado fotógrafo internacional Sebastião Salgado, ganador del premio Outstanding Contribution to Photography (Contribución destacada a la fotografía), cuyas obras en blanco y negro han capturado la atención durante las últimas cinco décadas de su carrera. Salgado ha sido reconocido por su permanente contribución al lenguaje visual de la fotografía.





También se dio a conocer a los ganadores de las competencias Abierta, Estudiantil y Juvenil, además del ganador del premio a la sostenibilidad (Sustainability Prize). La competencia Abierta, que premia a fotógrafos en diferentes momentos de sus carreras, destaca el poder de una única imagen, mientras que las competencias Estudiantil y Juvenil destacan el trabajo de la próxima generación. El premio a la sostenibilidad, creado el año pasado, premia a los fotógrafos que destacan un cambio positivo para nuestro planeta.





La exhibición de los Sony World Photography Awards 2024 se realiza en la Somerset House de Londres del 19 de abril al 6 de mayo de 2024. Esta importante exhibición, uno de los eventos fotográficos más emocionantes del calendario cultural de la primavera en Londres, exhibe más de 200 impresiones y cientos de imágenes digitales adicionales de los fotógrafos ganadores y finalistas, e incluye una retrospectiva de las obras del ganador del premio Outstanding Contribution to Photography de este año, Sebastião Salgado.





Así mismo, los trabajos de los ganadores del Latin America Professional Award, estarán incluidos en la exhibición. En esta edición los ganadores fueron, en primer lugar, el peruano Ernesto Benavides, con su serie Cautivos; en segundo lugar, el colombiano Iván Valencia, con su serie Las ballenas jorobadas atraen a miles de visitantes a un pequeño puerto en la costa del Pacífico de Colombia; y en tercer lugar el argentino Nico Muñoz, con su serie Pescadores del desierto.





Para consultar el listado completo de los ganadores y finalistas de todas las categorías, puedes acceder a https://www.worldphoto.org/2024-winners-and-shortlist-galleries









NOTAS PARA LOS EDITORES





ACERCA DE LOS PREMIOS SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS





Producidos por la World Photography Organisation, los premios Sony World Photography Awards, aclamados internacionalmente, son uno de los eventos más importantes del calendario fotográfico mundial. En su 17.a edición, esta competencia de inscripción libre y gratuita representa una voz global en la industria fotográfica y ofrece una perspectiva fundamental en la fotografía contemporánea. Tanto para artistas consagrados como para talentos emergentes, los premios ofrecen importantes oportunidades para exhibir sus trabajos.





Los premios también reconocen a los artistas de mayor influencia en el medio a través del premio Outstanding Contribution to Photography (Contribución destacada a la fotografía). El aclamado fotógrafo Sebastião Salgado es el ganador del premio de 2024 y se une a una distinguida lista de nombres icónicos, que incluyen a William Eggleston, Mary Ellen Mark, Martin Parr, Candida Höfer, Nadav Kander, Gerhard Steidl, Graciela Iturbide, Edward Burtynsky y Rinko Kawauchi. Los trabajos de los fotógrafos ganadores y finalistas se exhiben en una prestigiosa muestra anual en la Somerset House de Londres. Nuestros hashtags son #SonyWorldPhotographyAwards y #SWPA2024. worldphoto.org/sony-world-photography-awards-exhibition









ACERCA DE LA WORLD PHOTOGRAPHY ORGANISATION (WPO)





La World Photography Organisation es una plataforma global líder dedicada al desarrollo y al avance de la cultura fotográfica. Sus iniciativas de programas y competencias ofrecen valiosas oportunidades a los artistas que trabajan en fotografía y ayudan a ampliar el debate en torno a sus obras. Los Sony World Photography Awards son el programa principal de la World Photography Organisation.





La competencia se creó en 2007 y es una de las más grandes y prestigiosas del mundo; celebra el trabajo de profesionales líderes y emergentes, y atrae a sus exhibiciones a decenas de miles de visitantes al año en todo el mundo. La World Photography Organisation es la unidad de fotografía de Creo, responsable de llevar a cabo iniciativas y programas en tres sectores: fotografía, cine y arte contemporáneo. Síguenos en Instagram (@worldphotoorg), Twitter (@WorldPhotoOrg) y LinkedIn/Facebook (World Photography Organisation).





CREO





Creo pone en marcha y organiza eventos y programas dentro de tres sectores clave: fotografía, cine y arte contemporáneo. Creada en el año 2007 como la World Photography Organisation, desde entonces, Creo ha ampliado su alcance para reforzar su misión de desarrollar valiosas oportunidades para creativos y ampliar la llegada a sus diferentes actividades culturales. Hoy, sus proyectos insignia incluyen los Sony World Photography Awards, los Sony Future Filmmaker Awards, PHOTOFAIRS Shanghai, Photo London y PHOTOFAIRS New York. CREO trabaja en colaboración con Angus Montgomery Arts para ayudar a organizar los emprendimientos del grupo, que incluyen algunas de las ferias de arte más importantes del mundo. Su nombre deriva del Latin “Yo creo”, y de ahí surge su espíritu de empoderar y dar representación a las voces creativas. www.creoarts.com





SONY GROUP CORPORATION





Sony Group Corporation es una empresa de entretenimiento creativo con una sólida base tecnológica. Desde videojuegos y servicios de red hasta música, fotografía, soluciones y productos electrónicos, soluciones de imágenes y sensores, así como servicios financieros, el objetivo de Sony es llenar el mundo de emoción a través del poder de la creatividad y la tecnología. Para obtener más información, visita sony.com/en





SONY CORPORATION





Sony Corporation es una subsidiaria de propiedad total de Sony Group Corporation y es responsable del negocio de entretenimiento, tecnología y servicios (ET&S, por su sigla en inglés). Con la visión de "continuar ofreciendo Kando y Anshin(*) a personas y sociedades de todo el mundo a través de la búsqueda de tecnología y nuevos desafíos", Sony Corporation apoya al Grupo Sony con tecnología para acompañar a los creadores a crear el entretenimiento del futuro. Para obtener más información, visita: www.sony.net.





* “Kando” significa “emoción”, mientras que “Anshin” puede traducirse como “tranquilidad”, “seguridad”, “confiabilidad” y “confianza”. Ambas son palabras japonesas.