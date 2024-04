¡La espera ha llegado a su fin! Este próximo sábado 11 de mayo, en un glorioso acto de devoción y gratitud, nos reuniremos para peregrinar al Santuario de la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt, ubicado en el Km. 4,5 de la Av. Juan Tanca Marengo.





Desde hace 45 años, este evento, ha sido un faro de luz en el corazón de nuestra comunidad católica, un momento para elevar nuestras almas hacia la Virgen María, en vísperas del día de las madres. Es un llamado que resuena en nuestros corazones, una invitación a caminar juntos, en familia, hacia el abrazo amoroso de nuestra Santa Madre y su amado hijo Jesús.





El lema de este año, ¡CONTIGO MADRE, CAMINEMOS AL CORAZÓN DE JESÚS!, nos impulsa con un fervor renovado.





Nos recuerda que, bajo el manto protector de María, encontramos el camino hacia su Hijo, Jesús, una senda de fe, esperanza y amor que nos une como hermanos en la fe. Además, este año conmemoramos el 150 años de la consagración de nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús, un momento de gracia que nos llena de emoción y gratitud.





En este día tan especial, comenzaremos con el Rezo del Santo Rosario a las 6h00, seguido por una solemne Misa presidida por Mons. Luis Gerardo Cabrera, Arzobispo de Guayaquil, a las 7h00. Será un encuentro único, donde nuestras voces se elevarán en cánticos de alabanza y nuestras oraciones se unirán como un río de devoción hacia nuestra Santa Madre. Y tienen la oportunidad de acercarse al sacramento de la Confesión previó a la celebración de la Santa Misa.





¡La Peregrinación es para todos! Los fieles de diversas parroquias de la ciudad ya se están organizando para participar, deseosos de vivir una experiencia más cercana, optarán por caminar, siguiendo una ruta marcada por la fe y el amor.





Tradicionalmente muchos fieles han peregrinado desde estos puntos: Iglesia Nuestra Señora de la Alborada; Iglesia Nuestra Señora Czestochowa; Iglesia Santa Isabel Madre del Precursor, Sauces 6; Santuario de Schoenstatt Ciudad Celeste; Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, Entre Ríos; Iglesia San Alberto Magno, La Joya; Iglesia María Madre de la Iglesia, Ceibos; Iglesia María Reina, Puerto Azul.





Y en QUITO: La jornada comenzará con el rezo del rosario a las 8:00 am, seguido de una misa presidida por Monseñor David de la Torre a las 9:00 am en el Santuario de Alangasí. Con dos puntos de salida: el Polígono de tiro de Tumbaco a las 4:00 am y La Merced, ubicado en las calles Las Termas e Ilaló, a las 8:00 am.





¡No te pierdas esta oportunidad única de unirte a tus hermanos en la fe y caminar juntos hacia el corazón de nuestra Santa Madre y su amado hijo Jesús! Síguenos en nuestras redes sociales para más detalles y novedades: Facebook e Instagram: @materperegrinos. Página del Movimiento: www.schoenstatt.ec.





¡Que la bendición de la Virgen María esté siempre con nosotros mientras nos preparamos para este día de gracia y alegría!