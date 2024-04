Pintulac, líder en el mercado de pinturas y acabados de construcción, impulsa su programa de capacitación y actualización profesional en pintura, “Círculo Experto”. Esta iniciativa está dirigida a pintores, carpinteros y artesanos, con el objetivo de que puedan actualizar sus conocimientos y brindar un servicio de calidad.





El programa nació en 2019 como parte de un proyecto de Responsabilidad Social de Pintulac, en donde se busca brindar apoyo y fortalecer las técnicas de quienes se dedican a oficios como la pintura o la realización de artesanías. Por tal motivo, todas estas charlas son gratuitas y abiertas al público en general.





Garibaldi Loor, líder del programa, informa que para este 2024 se tiene planificado impulsar esta iniciativa para brindar apoyo a los artesanos y que así, puedan brindar un trabajo de calidad. “Para este año, tenemos previsto implementar 150 capacitaciones durante 10 meses.





Vamos a llegar a 16 ciudades del país y esperamos alrededor de 7 mil asistentes. Quienes participen aprenderán sobre las últimas tendencias y tecnologías en aplicación de pintura”.





Pintulac ha organizado estos talleres en 9 módulos, de acuerdo a los tipos de aplicación de pintura. De esta forma, aprenderán sobre pintura para madera, impermeabilizante, pintura automotriz, adhesivos y sellantes, pintura arquitectónica de alta duración, pisos, resina epóxica, policarbonato y cubiertas plásticas.





Durante este año, se realizarán cinco capacitaciones semanales de dos horas cada una. Cabe mencionar que, El "Círculo Experto" no solo se centra en la transmisión de conocimientos prácticos, sino también en promover prácticas seguras. El objetivo es que cada aprendiz pueda contar con seguridad y bienestar al momento de ejercer su trabajo.





Por su parte, Viviana Simbaña, propietaria de una carpintería, menciona que “este curso es innovador y me sirve para seguir asesorando a mis clientes, poderles hacer una plantilla sobre acabados de madera, que es a lo que yo me dedico. Este es el tercer curso que vengo de Pintulac y me ha ayudado a entender las distintas técnicas, la vez anterior aprendimos acabado en laca y así ya les ofrezco variedad a mis clientes”.





De esta forma, Pintulac apuesta al desarrollo y crecimiento del área de la construcción en el país, no solo con sus productos de alta calidad, sino también compartiendo conocimiento y capacitando a quienes se desarrollan en el sector.





Para conocer los horarios y fechas de los cursos gratuitos, ingresar a: https://www.pitulac.com.ec/cursos





Acerca de Pintulac:





Pintulac es una de las 200 empresas más grandes del país, orgullosamente ecuatoriana que nace en 1984. Se dedica a la comercialización y asesoría técnica de productos afines a la construcción, la industria y el hogar. Cuenta con un vasto portafolio en pinturas, revestimientos, ferretería, químicos, maquinaria y herramientas.

Cuadro de capacitaciones por provincia: