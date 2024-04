Este curso ha sido muy útil para todos los que trabajamos con Resina. Trabajamos a diario, es nuestro medio de sustento.

Entonces, para nosotros es muy importante aprender nuevas técnicas, porque incluso estuvimos en el curso anterior y vemos que en Pintulac siempre está la vanguardia, está siempre un paso adelante, han traído nuevos tipos de caucho y hay nuevas técnicas que nos pueden servir a todos los artesanos.





Tatiana Cevallos, artesana, elabora figuras en resina









El curso lo que me ha ayudado es a tener un poco más de conocimiento y cómo aplicar los distintos productos. Conocer la variedad de productos es importante pero también aprendemos cómo aplicarlos, por ejemplo, los distintos tipos de resina que se puede utilizar y qué productos se pueden hacer.





Diego Ruiz, artesano, 48 años.









Este curso es innovador y me sirve para seguir asesorando a mis clientes, poderles hacer una plantilla sobre acabados de madera, que es a lo que yo me dedico. Este es el tercer curso que vengo de Pintulac y me ha ayudado a entender las distintas técnicas, la vez anterior aprendimos acabado en laca y así ya les ofrezco variedad a mis clientes.





Viviana Simbaña, propietaria de Carpintería, 36 años.





Tengo 60 años y estos cursos de Pintulac me han servido para aprender nuevas cosas. En mi caso no tengo un negocio, pero me sirve para practicar en casa y hacer regalos con figuras de resina.





Sin nombre, 60 años.





Estoy agradecido con estos cursos porque son útiles y sobre todo no tienen límite de edad para que nos sigamos capacitando. Yo soy maestro contratista, tengo 65 años y en mi día a día utilizo varios productos de Pintulac, como pinturas, poliuretano o lacas. Actualizarme en conocimientos me permite combinar ya con la experiencia y dar un mejor servicio a los clientes.





Eduardo Padilla, carpintero, 65 años